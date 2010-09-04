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Мессенджеры остаются самыми популярными мобильными приложениями

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Мессенджеры остаются самыми популярными мобильными приложениями

10 лет назад появился рынок мобильной индустрии в том виде, что мы знаем сейчас. Смартфоны, магазины приложений и бесчисленное множество полезных программ и увлекательных игр быстро привлекли миллионы людей. Теперь же владельцы мобильных девайсов определились со своими потребностями, и в подавляющем большинстве ими используются лишь те приложения, которые нужны в повседневной деятельности. При этом разработчикам новых программ необходимо прибегать к разным уловкам для формирования интереса вокруг своего продукта. Исследовательское агентство Flurry заявило, что в 2016 году суммарный рост использования мобильных программ составил всего 11% против 58% в 2015 году.


В 2016 году самыми используемыми программами совершенно ожидаемо стали Facebook, Messenger, Google, Gmail, Instagram, Amazon, Apple Music и другие. Для создания статистики Flurry проанализировала данные о 940 000 приложений, запущенных на 2,1 миллиарда устройств в ходе 3,2 миллиарда рабочих сессий. Несмотря на значительное замедление роста рынка, пользователи провели в приложениях на 69% больше времени, чем годом ранее.


Самыми популярными приложениями остаются социальные сети и мессенджеры. Их популярность по сравнению с 2015 годом выросла на 44%, а время, проводимое за онлайн-общением, возросло на 394%. Этому способствует рост числа мобильных устройств и появление доступного Интернета, новые функции в мессенджерах, возможность совершать звонки и видеовызовы в ряде популярных программ, а также взросление так называемого "поколения i", которое уже не представляет жизни без использования мессенджеров и смартфонов в целом. Ещё одним важным фактором, способствующим популярности мессенджеров, стал рост приватности и защищённости при общении онлайн.

Куда менее популярными стали мобильные игры - сказывается малое число уникальных проектов и жёсткая конкуренция со стороны ПК и консолей. Самый серьёзный спад случился среди приложений для кастомизации внешнего вида - 46%. Причина банальна - многие оболочки производителей сами по себе содержат достаточное число инструментов для настройки рабочей области.


Доля мобильных устройств, на которых запускаются приложения, в среднем остаётся неизменной. За 2016 год по 1% потеряли большие и маленькие планшеты, зато выросла доля смартпэдов - устройств с большой диагональю экрана, которые потеснили смартфоны средней величины.

Flurry обращает внимание, что все крупные игроки построили экосистемы, внутри которых старательно удерживают пользователей. Примечательно, что менее чем за два года серьёзные обороты набрала компания Amazon, правда, преимущественно на американском рынке. Flurry отмечает, что "золотая лихорадка" мобильных приложений и игр постепенно подходит к концу, уступая место эре стабильного существования устоявшихся приложений. Заметно снизилась популярность игр - быстро угасший интерес к Pokemon GO служит ярким тому подтверждением.

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