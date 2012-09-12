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Курение обходится мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно – ВОЗ

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Курение обходится мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно – ВОЗ
Ежегодные потери мировой экономики от последствий табакокурения составляют 1 трлн долларов, они приходятся на расходы в сфере здравоохранения и потерю производительности.

На данном этапе в мире умирают по 6 млн курильщиков в год, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института рака США, пишет Reuters. Докладчики отмечают, что к 2030 году смертность курильщиков увеличится на треть – до 8 млн человек ежегодно, причем основное количество умерших придется на страны с низким уровнем жизни.

В докладе отмечаются жесткие меры по борьбе с курением в Австралии, которые уже хотят взять за пример правительства Норвегии, Словении, Канады, Сингапура, Бельгии и ЮАР.

Как сообщалось, в Украине с начала 2017 года акциз на табачные изделия повысился на 40%.

По материалам Зеркало Недели
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