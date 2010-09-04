SWIFT создает блокчейн-приложение для упрощения трансграничных платежей

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) начало разработку блокчейн-приложения, призванного упростить международные платежи.
Платформа, по мнению SWIFT, однажды может заменить так называемые счета «ностро».
Успешное испытание технологии распределенных реестров (Distributed Ledger Technology, DLT) позволит банкам оптимизировать их ликвидность на глобальном уровне и сократить затраты SWIFT на примирение независимых баз данных, поддерживаемых членами межбанковской платформы, снизить эксплуатационные расходы и высвободить ликвидность для других инвестиций.
В настоящее время, сеть SWIFT насчитывает около 11 тыс. финансовых учреждений и контролирует их счета по всему миру, используя существующие дебетовые и кредитные платформы для обновлений.
Источник
.