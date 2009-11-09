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ЕС перечислит Молдове €100 млн. помощи

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ЕС перечислит Молдове €100 млн. помощи

Данные средства Молдова получит безвозвратно. Согласно информации, полученной от осведомленных источников в Еврокомиссии, Евросоюз принял решение оказать макрофинансовую помощь Молдове в размере €100 млн.

Как отметили в руководящей институции Евросоюза, сегодня был удовлетворен запрос молдавских властей относительно предоставления стране программы макрофинансовой помощи размером в €100 млн. Данная помощь, предоставленная Еврокомиссией, должна поспособствовать удовлетворению страной своих краткосрочных финансовых потребностей.

Здесь стоит заметить, что €40 млн. из общей суммы финансовой помощи будут перечислены Еврокомиссией безвозвратно в форме грантов, а оставшиеся €60 млн. Молдова получит в форме займов, причем на выгодных для нее условиях.

Напомним, что Украина до сих пор не может получить обещанный Евросоюзом очередной транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн. Свои обязательства перед Украиной Евросоюз заблокировал из-за невыполнения украинской стороной некоторых условий, в том числе о запрете экспорта леса-кругляка.

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