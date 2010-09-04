Аргентина получит $6 млрд. от шести крупнейших банков мира

Каждый из таких банков, как Santander, BBVA Frances, Citibank, Deutsche Bank, HSBC и J.P. Morgan выделят стране по $1 млрд.
Сообщается, что власти Аргентины договорились о получении займов на общую сумму в $6 млрд. и сроком на 18 месяцев от таких банков, как Santander, BBVA Frances, Citibank, Deutsche Bank, HSBC и J.P. Morgan. Согласно условиям сделки Аргентина будет выплачивать проценты по ставке LIBOR плюс 290 базисных пунктов.
Благодаря сделке, аргентинское правительство сможет обеспечить покрытие большей части потребностей в финансировании в январе 2017 года.
Кроме этого, взятые кредиты лишают необходимости Аргентину выпускать больше долговых бумаг на следующей неделе по более высоким ставкам, чем они предпочли бы в другом случае.
Как заявил министр финансов Аргентины Луиса Капуто, сейчас его ведомство занимается вопросом обеспечения потребности в финансировании в этом году, а это примерно $20 млрд. нового долга. Параллельно с этим требуется снизить влияние потенциально более высоких процентных ставок, которые могут стать таковыми в связи с победой Дональда Трампа на выборах в США.
Так как никто не может спрогнозировать, что произойдет дальше, считает министр, то задача его команды – минимизировать риск.
Аргентина планирует продать долларовые облигации на сумму до $5 млрд. и номинированные в песо бонды на сумму до $2 млрд.
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