Ощадбанк откроет 100 новых отделений в текущем году

В течение последних двух с половиной лет банком было открыто 500 отделений нового формата, среди которых 12 инклюзивных – адаптированных для обслуживания людей с инвалидностью.
Наибольшее количество модернизированных отделений сосредоточены в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.
На 2017 год Ощадбанк запланировал продолжение осуществления модернизации. В частности, предполагается открытие еще, как минимум, сотни отделений нового формата, часть из которых будет также оборудована премиум-зонами с повышенным уровнем комфорта, безопасности и приватности для обслуживания клиентов премиум-сегмента.
Как заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, одновременно с расширением сети отделений нового формата будет увеличено число зон самообслуживания Ощад 24/7, информационно-платежных терминалов и банкоматов. Только за последние 2,5 года сеть зон самообслуживания увеличилась в 65 раз. По последним данным, их 325 единиц, но в 2017 году эта цифра должна увеличиться до 500.
На сегодняшний день сеть информационно-платежных терминалов банка насчитывает 2044 единиц. Пользователь терминалом имеет возможность заплатить за коммунальные услуги без комиссии, если поставщик услуг имеет прямой договор с банком. На текущий год банком поставлена амбициозная цель – довести количество ИПТ до 4 тысяч.
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