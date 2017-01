Alex077

Биткоин не единственный лучший актив 2016 года Крупнейшая платформа по торговле активами, First Global Credit в своей последней публикации упомянули несколько традиционных активов, которые превзошли Биткоин в 2016 году.



Многие ведущие бизнес-издания назвали Биткоин лучшим активом 2016 года. Функционирование криптовалюты на протяжении всего года было впечатляющим, с первого же дня было зарегистрировано увеличение на 200%. Но несколько акций, кажется, получили гораздо лучшие результаты, чем Биткоин, но все же остались незамеченными.



Одна из самых известных платформ маржинальной торговли, First Global Credit, опубликовала список традиционных акций, которые хорошо проявили себя на платформе. В список попали шесть активов: Cliffs Natural Resources (CLF), The Chemours Company (CC), AK Steel Holdings (AKS), United States Steel (X), Advanced Micro Devices (AMD) и NVidia (NVDA). Все они получили прибыль от 223% до 432%, в то время как Bitcoin (XBT) на First Global Credit увеличился лишь на 125%.



В целях подсчета, First Global Credit взяли данные с 31 декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года. В своем заявлении для прессы торговая платформа назвала акции NVidia наиболее прибыльными за весь год. Согласно платформе, все, кто вовлечены в торговлю активами этой компании, получили прибыль независимо от их торговых привычек.



Cliffs Natural Resources показали самый высокий прирост среди всех активов после того, как цена с $1.58 увеличилась до $8.41 за один год. Улучшенная производительность других активов на платформе указывает на возможность получения лучшей прибыли за счет распределения инвестиций в различные акции, в том числе и в Биткоин. Отрицательная корреляция между Биткоином и традиционными рынками также поможет инвесторам достичь положительного баланса в независимости от результатов производительности криптовалюты.



Когда вклады распределяются между традиционными акциями и биткоином, нисходящее движение акции любого класса также будет компенсировано за счет тенденции к повышению другой. Даже в самом худшем случае потери будут восполнимы. Повышенный интерес к традиционным активам среди трейдеров Биткоина подсказало First Global Credit представить акции на Гонконгской платформе. Новое предложение заработает в скором времени, предлагая сообществу больше торговых возможностей.



