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Винни Линхэм: в 2017 биткойн будет стоить $3k

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Винни Линхэм: в 2017 биткойн будет стоить $3k

28 декабря 2016 г. Винни Лингхэм, сооснователь и генеральный директор Civic.com, разместил в своем блоге весьма ожидаемый сообществом пост под заголовком «Биткойн 2017: инструмент хеджирования рисков девальвации валют для развивающихся рынков», чтобы поделиться своими мыслями о биткойне и трендах его стоимости в 2017 году. В приведенном им анализе, г‑н Лингхэм предсказал, что стоимость биткойна удвоится или даже утроится в течение следующих 12 месяцев.

В течение прошедшего года, г‑н Лингхэм был одним из немногих аналитиков, точно предсказавших тренд стоимости биткойна. В блоге, опубликованном в апреле 2016, г‑н Лингхэм сообщил своим читателям, что биткойн достигнет рыночной капитализации в 15 млрд. долларов США к концу года. На момент выхода статьи, 28 декабря, капитализация превысила отметку 15 млрд. долларов США, достигнув исторического максимума.

Причины высоких показателей

Подавляющее большинство ведущих СМИ и аналитиков в качестве причины ралли котировок биткойна приводили экономические и финансовые факторы. Различные события, такие как изъятие из обращения банкнот в Индии и Венесуэле, жесткие меры в отношении продуктов и услуг по управлению состоянием и ужесточение контроля за движением капитала сыграли значительную роль в росте котировок биткойна. Однако, г‑н Лингхэм отмечает, что большинство обозревателей не заметили влияние роста ставок ФРС на цену биткойна.

Когда ФРС повышает процентные ставки, стоимость доллара США естественным образом повышается. Рост курса доллара приводит к девальвации других основных валют, таких как китайский юань и японская йена, что в конечном счете укрепляет ценность биткойна на фоне роста спроса на него.

Таким образом, когда ФРС повысила ставки второй раз, 14 декабря, биткойн отметился большим всплеском спроса и котировок, подтолкнувшим его к многомесячным максимумам котировок и историческим максимумам рыночной капитализации.

Лингхэм писал:

«По сути, чем выше ставки, тем выше будет спрос на биткойн. Расхождение, которое вы видите, происходит потому, что золото в значительной степени поддерживается плутократами по историческим причинам, во времена кризисов и т. д., в качестве инструмента сохранения ценности на случай экономического коллапса и т. д., за которым часто следовал период низких процентных ставок, а затем и инфляции».

Вторым фактором роста биткойна, отмеченным Лингхэмом, явилось слабое предложение биткойнов на интервале его котировок между $800 и $900, что сразу подтолкнуло цену на биткойн к отметке более $900. На момент написания статьи в конце декабря, биткойн торговался на отметке $953, оставаясь при этом в тренде вверх к $1000.

Предсказание Лингхэма о стоимости биткойна на 2017 год

В целом, Винни сохраняет позитивный настрой по цене, волатильности, ценности и развитию Биткойна в наступающем году. Он заявил:

«Я ожидаю двух-трехкратный рост котировок в целом в 2017 году для пары USD/BTC. Это может привести к росту котировок биткойна по отношению к другим валютам в 4-7 раз, но я думаю, будет правильным сказать, что в качестве ориентира необходимо брать пару USD/BTC».

Он верит, что биткойн будет поддерживать относительно низкий уровень волатильности, доказывая эффективность в качестве глобального инструмента сохранения ценности. Сохраняя волатильность на низком уровне, он будет поддерживать устойчивый темп роста.

Также, ожидается ужесточение регулирования в отношении биткойна, и, как объясняет г‑н Лингхэм, некоторые страны могут даже попытаться запретить торги биткойнами или, как минимум, ограничить операции с ними. Однако, это еще больше подтолкнёт спрос на биткойн на чёрных рынках, что может послужить положительным фактором.

В конечном итоге, учитывая текущее ралли котировок и долгосрочный тренд цены биткойна, Лингхэм прогнозирует достижение парой USD/BTC отметки в $3, или трехкратный рост текущих котировок биткойна. Он подчеркнул, что по отношению к другим валютам можно будет увидеть 4-7 кратный рост.


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биткоин, новости
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