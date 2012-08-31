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Новый хардфорк Ethereum Classic отключил «бомбу сложности»

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#1
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Новый хардфорк Ethereum Classic отключил «бомбу сложности»
13 января в сети Ethereum Classic было выпущено очередное обновление, направленное на повышение защиты сети и отключающее так называемую «бомбу сложности».

Как сообщил в Twitter координатор Ethereum Classic Виктор Фомин (aka Arvicco), обновление прошло успешно, хэшрейт сети стабилен, а транзакции осуществляются в нормальном режиме.

Обновление Diehard, названное так в честь знаменитого фильма с Брюсом Уиллисом главной роли, содержит ряд изменений, включая защиту от DOS-атак, которые осенью прошлого затруднняли работу блокчейнов Ethereum и Ethereum Classic .

Но самым важным элементом является отключение так называемой «бомбы сложности», которая должна была уже в этом году заморозить протокол.

Цитата:
«Это обновление демонстрирует развитие Ethereum Classic и его движение по собственному пути не только в плане идеологии, но и в части технических решений, таких как решение о продлении консенсуса proof-of-work», —
сказал Arvicco.

Целью так называемой «бомбы сложности», предусмотренной изначальной документацией The Ethereum Foundation, было отказаться от майнинга и перейти в режим PoS. Так как Ethereum Classic является «наследником» оригинального протокола Ethereum, то в его коде также содержится эта функция. Однако сообщество приняло решение не идти по пути, предусмотренному дорожной картой Ethereum Foundation, и устранить «бомбу», что и было сделано с помощью обновления Diehard.

Напомним, что 25 октября Ethereum Classic провел хардфорк с целью противодействия продолжительной DOS-атаки на сеть.
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