Киевляне могут оплачивать “коммуналку” в ПриватБанке вместо “Укрпошти”

Более 200 отделений, полторы тысячи терминалов самообслуживания ПриватБанка в Киеве и Приват24 позволят жителям столицы оплачивать коммунальные услуги в удобном формате без лишних затрат времени. Как говорят в банке, его отделения и сеть самообслуживания готовы к увеличению количества клиентов, ранее пользовавшихся услугами почтовых отделений.
“Удобнее и быстрее всего оплачивать коммунальные услуги в терминале самообслуживания ПриватБанка или через интернет, вся информация о сумме платежа автоматически подтягивается из баз данных коммунальных служб, не нужно носить квитанции и вводить дополнительные данные, - говорит руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. - Наши отделения и удобные сервисы - хорошая альтернатива очередям в почтовых отделениях. Чтобы пользоваться возможностями современного банка, достаточно иметь карту ПриватБанка, ее можно оформить совершенно бесплатно в любом отделении”.
ПриватБанк остается единственным системным украинским банком, у которого тарифы на проведение коммунальных платежей и другие услуги физическим лицам доступны всем категориям населения. В ближайшее время правление банка не планирует пересматривать стоимость платежей, чтобы обеспечить возможность пользоваться современными услугами банка всем украинцам, в том числе и социально незащищенным слоям населения.
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