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Уборка в доме стоимостью $1 миллион

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Старый Сегодня, 13:42
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 14
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Уборка в доме стоимостью $1 миллион
На улице стоял снежный день, и Джоэмель Паниса решил убраться дома. Во время чистки своего домашнего офиса мужчина нашел лотерейный билет. До этого он слышал, что кто-то выиграл в лотерею один миллион долларов, но никто так и не забрал приз. Найдя билет, который к тому же оказался его собственностью, он потребовал свой выигрыш у Mega Millions за восемь дней до того, как заканчивался срок выдачи приза.



Паниса говорит, что купил свой билет 13 января 2016 года, положил его в конверт для сохранности и забыл о нем почти на целый год.

Но затем вспомнил о репортажах по телевидению и заявил о своем билете и праве на выигрыш в $1 млн. 9 января, всего за 8 дней перед истечением срока выдачи приза — 17 января.

Лотерея штата Орегон стартовала в 2010 году, и, как утверждает её представитель, Паниса стал четвертым победителем.

Если бы Джомел не заявил о своих правах на выигрыш, вся сумма была бы передана в фонд экономического развития штата Орегона.

Перевод специально для mmgp.ru
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