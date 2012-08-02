Уборка в доме стоимостью $1 миллион

На улице стоял снежный день, и Джоэмель Паниса решил убраться дома. Во время чистки своего домашнего офиса мужчина нашел лотерейный билет. До этого он слышал, что кто-то выиграл в лотерею один миллион долларов, но никто так и не забрал приз. Найдя билет, который к тому же оказался его собственностью, он потребовал свой выигрыш у Mega Millions за восемь дней до того, как заканчивался срок выдачи приза.
Паниса говорит, что купил свой билет 13 января 2016 года, положил его в конверт для сохранности и забыл о нем почти на целый год.
Но затем вспомнил о репортажах по телевидению и заявил о своем билете и праве на выигрыш в $1 млн. 9 января, всего за 8 дней перед истечением срока выдачи приза — 17 января.
Лотерея штата Орегон стартовала в 2010 году, и, как утверждает её представитель, Паниса стал четвертым победителем.
Если бы Джомел не заявил о своих правах на выигрыш, вся сумма была бы передана в фонд экономического развития штата Орегона.
Перевод специально для mmgp.ru