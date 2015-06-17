В России отнимают детей за долги по ЖКХ

Александр Тыгин, который возглавляет Зеленодольский район Республики Татарстан, приказал органам опеки начинать отбирать детей у тех семей, что имеют долги по ЖКХ. Копию приказа решила опубликовать на своих страницах газета "Вечерняя Казань". Как выяснили журналисты, приказ был подписан 12 декабря прошлого года.
Вслед за публикацией в местном информационном поле разгорелся настоящий скандал. В связи с чем, пресс-центр исполкома Зеленодольского района Республики Татарстан был вынужден выступить с официальным заявлением по поводу опубликованного журналистами материала. Как заявили в администрации района, приказ и правда имеет место быть, но согласно ему, детей отнимают только у тех семей, у которых имеются задолженности по отоплению и свету. По другим видам задолженности таких действий предприниматься не будет. В ходе проведённого расследования, местные СМИ узнали, что за последние дни прошлого года, из домовладений, где отключены свет и отопление за долги, забрали 11 детей и поместили в детские дома, сроком до трёх месяцев. Сейчас ведётся подготовка по изъятию детей ещё из 100 семей, у которых имеются крупные долги по отоплению и электроэнергии.
Скандал продолжает набирать обороты. Как стало известно, Анна Кузнецова, которая занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации, уже подала запрос в Следственный Комитет России, с просьбой начать проверку деятельности главы Зеленодолького района Республики Татарстан. Как заявила журналистам Анна Кузнецова, действия местных органов власти являются недопустимыми и противоречат букве закона. Мнения Анны Кузнецовой придерживается и Гузель Удачина, которая занимает пост уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. По её мнению, если выяснится, что детей в Зеленодольском районе отнимают у родителей за долги по ЖКХ, то это является грубым нарушением закона.
Но есть ряд политиков, которые на правах анонимности высказали иное мнение. По их словам, государство обязано отбирать детей у тех семей, где здоровью и жизни малолетних граждан страны угрожает опасность. Отключение отопления и электричества за долги, в зимний отопительный период, как раз и является прямой угрозой для жизни и здоровья детей.
Whore65
специально для mmgp.ru