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Рынок смартфонов в России рванул вверх благодаря продажам дорогих устройств

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Рынок смартфонов в России рванул вверх благодаря продажам дорогих устройств
В 2016 г. розничными сетями МТС и «Связной» был отмечен рост продаж смартфонов на 3-5% в штуках и на 25-26% в рублях. Причины роста – готовность россиян покупать дорогие модели, популярность LTE-аппаратов и укрепление позиций смартфона как необходимейшего в быту устройства.


В России растут продажи смартфонов


Продажи смартфонов в России выросли в 2016 г. по сравнению с 2015 г. По данным сети МТС, рост составил 5% в натуральном выражении и 26,3% в денежном. Розничная сеть «Связной» приводит другие цифры: 3% в натуральном выражении и 25% в денежном. Всего, сообщает «Связной», за 2016 г. в России было продано 26 млн смартфонов общей стоимостью более p320 млрд.

МТС отмечает, что в 2015 г. наблюдалось сокращение продаж по сравнению с 2014 г. – оно составило 8% в натуральном выражении.

Ценовые категории


Процент роста продаж в рублях оказался заметно выше, чем в штуках, по той причине, что россияне стали покупать более дорогие смартфоны, считает «Связной». Это касается в первую очередь всего семейства iPhone, популярность которого заметно выросла после релиза iPhone 7.

Средняя рыночная стоимость смартфона в России в 2016 г. составила p12295, что на 20,3% больше, чем в предыдущем году, сообщает МТС. По данным «Связного» средняя цена смартфона в 2016 г. равнялась p12300, по сравнению с p10200 в 2015 г.

Практически в 1,8 раз выросли продажи смартфонов в ценовом сегменте от p20 тыс. до p30 тыс., что связано с повышением спроса на модель iPhone 5s 16 Gb, сообщает МТС. «Связной» согласен, что рост продаж в этом сегменте составил более 80%. Однако он отмечает, что продажи смартфонов дороже p30 тыс. также выросли – примерно в 1,5 раза.

В 2016 г. россияне продемонстрировали готовность покупать дорогие смартфоны


При этом смартфоны составили в 2016 г. 71% от всех проданных в России телефонов, сообщает МТС. «Связной» приводит эту же цифру, уточнив, что в предыдущем году этот показатель достигал всего 67%.

LTE-устройства как фактор роста продаж


По данным МТС, увеличение продаж смартфонов – следствие растущей популярности LTE-устройств. 53% проданных за год смартфонов являются именно такими аппаратами. Продажи LTE-устройств выросли в 2016 г. на 52,5% в натуральном и 79,8% в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Популярность LTE-устройств возросла за счет появления новых моделей и снижения средней стоимости на 17% по сравнению с 2015 г. – с p22,6 тыс. до p18,8 тыс. Это связано отчасти с тем, что в 2016 г. на рынке появились бюджетные аппараты такого типа по цене до p5 тыс., отмечает МТС.

Другие факторы роста продаж


«Связной» называет и другие факторы роста продаж смартфонов. Во-первых, смартфон утвердился в повседневной жизни как устройство «первой необходимости». Пользователь скорее отменит или отложит покупку планшета или фотоаппарата, но не смартфона. Продажи растут также потому, что население продолжает заменять этими аппаратами обычные телефоны.

Кроме того, в 2016 г. пользователи осуществили покупки, отложенные в 2015 г. Падение продаж в 2015 г. «Связной» частично объясняет тем, что в октябре-декабре 2014 г. многие покупатели приобрели смартфон раньше, чем планировали, в связи с обещанным подорожанием гаджетов из-за изменения курса валют.

«Связной» сообщает, что в 2016 г. больше потребителей продемонстрировали готовность покупать дорогие устройства. Количество тех, кто в первую очередь руководствуется соотношением цена/характеристики, несколько снизилось. «Связной» полагает, что в 2017 г. продажи смартфонов останутся как минимум на том же уровне.

Другие устройства


«Связной» сообщает, что спрос на мобильные телефоны в целом в 2016 г. остался на уровне прошлого года по количеству устройств. Однако в рублях он вырос на 20%. По данным МТС, имело место незначительное снижение продаж телефонов на 1,2% в натуральном выражении. Это гораздо меньше падения на 14%, продемонстрированного в 2015 г. При этом средняя цена телефона в розничных сетях составила p9167, что почти на 25% больше прошлогоднего показателя, сообщает МТС.

В 2016 г. продолжают набирать популярность фаблеты – их доля среди проданных смартфонов увеличилась на 45%, отмечает МТС. При этом продажи планшетов снизились более чем на 20% и в натуральном, и в денежном выражении, утверждает «Связной».

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