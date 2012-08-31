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Власти не будут повышать налоги в ближайшие годы, пообещал Силуанов

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Старый Сегодня, 12:53
#1
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Власти не будут повышать налоги в ближайшие годы, пообещал Силуанов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Налоговая нагрузка в РФ в ближайшие годы расти не будет, но и снизить ее будет сложно без сокращения расходов бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.


Цитата:
"Когда мы говорим о налоговой нагрузке, тезис такой, что в ближайшее время мы ее не должны увеличивать. Налоги — это элемент экономической, финансовой, бюджетной политики, в конце концов увеличение налогов отражается и на экономическом росте", —
сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.
Цитата:
Следовательно, налоговую систему РФ необходимо сделать конкурентоспособной, а значит повысить ее эффективность, не увеличивая нагрузку,
подытожил министр.

Цитата:
"С другой стороны, мы не должны забывать о бюджете: налоги — это те деньги, которыми мы финансируем наши обязательства, и сегодня у нас сложился дисбаланс между доходами и обязательствами в размере 3,56% ВВП", —
продолжил глава Минфина.

Именно столько, по предварительным данным министерства, составил дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2016 года.

Поэтому нужно принять решение, сохранять ли дефицит бюджета, финансируя его за счет резервов, которые истощаются, и за счет заимствований, снижающих ликвидность на рынке, или же снижать дефицит, повышая налоги или сокращая расходы бюджета.
Цитата:
"Здесь нужно просто определиться, как будет действовать государство в своей экономической политике. Налоговая система является ее элементом, поэтому, на наш взгляд, здесь нужно действовать следующим образом: налоговая нагрузка повышаться не должна, но снизить ее мы сможем, лишь сократив расходные обязательства", —
отметил Силуанов.
Цитата:
"Сможем ли мы снизить расходные обязательства, не увеличивая дефицит бюджета? По правде сказать, по крайней мере в ближайшую трехлетку это будет сделать очень сложно", —
констатировал он. Потому Минфин будет улучшать меры по улучшению собираемости налогов в части администрирования, а также проводить консолидацию расходов, отказывая от неэффективных.

__________________
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 13:03
#2
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Имя: Дмитрий
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Адрес: Казань
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 148
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Re: Власти не будут повышать налоги в ближайшие годы, пообещал Силуанов
Грош цена их ним обещаниям ...
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