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Пермские ученые предлагают авиакомпаниям перейти на криптовалюту

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Пермские ученые предлагают авиакомпаниям перейти на криптовалюту
Ученые экономического факультета Пермского университета разработали модель безналичного расчета, которая позволит индустрии авиаперевозок экономить до 1 миллиарда долларов. Запуск проекта намечен на начало 2017 года.

Механизм создали специалисты Лаборатории криптоэкономики ПГНИУ. Предполагается, что компании станут использовать криптовалюту, под названием IATA Coin. Её курс привязан к доллару, а сами транзакакции будут происходить на основе блокчейна – технологии распределенного хранения информации.

Цитата:
«IATA выпустит специальные виртуальные монеты для платежей между авиакомпаниями. Для регистрации транзакций будет использоваться блокчейн. Эта технология позволит обеспечить безопасность данных и снизить риски. Осуществление платежей напрямую, без посредников даст авиакомпаниям возможность сократить время проведения расчётов с десятков дней до нескольких минут, минимизировать расходы», —
говорит руководитель Лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, региональный директор Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров, сооснователь и исполнительный директор международной финтех-компании Lykke Сергей Ивлиев.

Разработчики считают, что проект полностью окупится, так как внедрение единой криптовалюты в отрасли, по прогнозам экспертов, снизит издержки авиакомпаний минимум на 10%. Технология позволяет экономить за счет уменьшения комиссий банковских и платёжных систем, отсутствия необходимости валютных обменов, сокращения расходов на ведение документации по финансовым транзакциям.

По словам ученого экономического факультета, пилотную версию запустят уже в январе. Проект финансирует международная ассоциация авиаперевозчиков (IATA). Новый механизм безналичного расчета в пилотном проекте будет работать между двумя компаниями, входящими в ассоциацию.

Лаборатория криптоэкономики и блокчейн-систем была открыта на экономическом факультете ПГНИУ в 2016 году. Ее исследования направлены на создание математических моделей и практическое применение блокчейн-систем и смарт-контрактов для решения таких прикладных задач, как межбанковские и биржевые расчеты, финансовые расчеты в международных холдингах и группах, открытое электронное голосование, подтверждение авторских прав на цифровой контент и электронный нотариат. Это первая подобная лаборатория в России.
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