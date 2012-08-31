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Пузырей не будет: китайские биржи останавливают торговлю с "плечом"

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#1
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Аватар Анна Чернобай
 
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Пузырей не будет: китайские биржи останавливают торговлю с "плечом"

Пятница, 13-е преподнесла криптовалютным трейдерам еще один сюрприз. Китайский, а следовательно и мировой рынок биткоина на пороге новых потрясений. Народный банк Китая не стал тянуть резину и приступил к выполнению программы регулирования торговли криптовалютами. Сегодня мы можем наблюдать первое серьезное последствие переговоров регулятора с "большой тройкой" криптовалютных бирж.

Все три крупнейшие биржи - OKCoin, Huobi и BTCC - объявили об остановке маржинальной торговли - основного источника гигантских (по сравнению с остальным миром) объемов торговли на этих биржах и соответствующей волатильности, благодаря которой биткоин до сих пор остается раем для спекулянтов.

Большие деньги любят тишину


Вся операция по "замораживанию" маржинальной торговли прошла по-азиатски тихо, без лишнего шума. На BTCC появилось скромное объявление о приостановке маржинального кредитования с 12 января.

Huobi отделалась постами в соцсетях, а на OKCoin нет и этого (по крайней мере, в новостях и на публично доступных страницах). Тем не менее, торговля с плечом остановлена и там. OKCoin оставила "плечо" 1:1, то есть фактически отсутствующее - вероятно для того, чтобы не останавливать сервис полностью и дать трейдерам возможность распоряжаться средствами самостоятельно.

По крайней мере, на первый взгляд, НБК действительно начал бороться с неконтролируемой торговлей и волатильностью биткоина. О запрете оборота криптовалют или введении тотальной идентификации пользователей речи не идет, но настоящие цели регулятора могут выясниться значительно позже.

Первой реакцией рынка на эту новость, утром 13 января по Москве, стал новый заход вниз, который вскоре сменился скромным, но уверенным ростом, в итоге, день заканчивается на тех же значениях, что и начинался - между 820$ и 830$.

Китайский трейдер внебиржевого рынка Жао Дон сказал, что у маржинальной торговли две стороны: с одной, она увеличивает ликвидность, с другой - увеличивает шансы для неопытных трейдеров потерять деньги.

Закрытие маржинальной торговли может оказать на рынок не отрицательный, а оздоравливающий эффект, подобно закрытию Silk Road. Если с арестом Росса Ульбрихта биткоин избавился от своего главного "пугала" - репутации валюты для наркоторговцев, то выравнивание рынка и снижение "дутых" объемов приведет к отсутствию спекулятивных пузырей, источником которых уже много раз становился китайский рынок криптовалют, и снижению общей волатильности, что в долгосрочной перспективе послужит повышению доверия к биткоину и еще одним фактором массового принятия.

Надо отметить, что практически все биржи применяют термин не "отменены", а "приостановлены" - это значит, что они надеются на возобновление работы с "плечом" - возможно, если приведут свои торговые платформы в соответствие с требованиями НБК. Об этом мы узнаем уже на следующей неделе.
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