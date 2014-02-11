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Знакомство с закрытым клубом BitClub Network

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Старый Сегодня, 11:16
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.02.2014
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Знакомство с закрытым клубом BitClub Network
Уважаемые партнеры, приглашаю в закрытый клуб BitClub Network!

Приглашаю Вас в закрытый клуб BitClub Network. Не хайп и не финансовая пирамида. Долгосрочное вложение. Добыча биткойнов в промышленных масштабах. Краткое знакомство с биткойном и BitClub Network: http://www.youtube.c...J5-2svbVM&t=10s
Регистрация в BitClub Network https://goo.gl/85Jb6V
Фабрика по добычи биткойнов в Исландии:

Доля мировой добычи биткойнов от BitClub Network в режиме реального времени: https://blockchain.info/ru/pools
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: bitmine4.JPG Просмотров: 0 Размер: 211.4 Кб ID: 176619  
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Vladimir281066 на форуме  
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