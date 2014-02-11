Знакомство с закрытым клубом BitClub Network

Уважаемые партнеры, приглашаю в закрытый клуб BitClub Network!
Приглашаю Вас в закрытый клуб BitClub Network
. Не хайп и не финансовая пирамида. Долгосрочное вложение. Добыча биткойнов в промышленных масштабах. Краткое знакомство с биткойном и BitClub Network
: http://www.youtube.c...J5-2svbVM&t=10s
Регистрация в BitClub Network https://goo.gl/85Jb6V
Фабрика по добычи биткойнов в Исландии:
Доля мировой добычи биткойнов от BitClub Network
в режиме реального времени: https://blockchain.info/ru/pools