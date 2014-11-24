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Украина продала за границу меда почти на $100 млн.

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#1
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Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,422
Благодарностей: 1,033
КП: 0.115
Украина продала за границу меда почти на $100 млн.

В течении прошлого года Украина продала натурального меда на сумму $ 97,3 млн, это на 15% больше, чем в 2015 году - уведомляет ГФС Согласно данным ГФС.
В течении 2016 года, украинский мед вывозился в Германию на сумму $ 32,5 млн, в Польшу – на $ 18 млн, в Соединённые Штаты на $17,6 млн. и др. страны мира на $28,9 млн. Согласно статистике украинской таможни, по мимо экспорта Украина также закупала мед в прошлом году, а именно в Чехии – на $147000$, в Польше – на $51000, в Испании – на 48000 и в других стран мира на $63000. Для сравнения, напомню что, в соответствии с данными ГФС, в 2015 году государство продала натуральный мед на сумму $84,3 млн.

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Метки
новости, украина
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