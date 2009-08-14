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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 11:35
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Сегодня, 10:51
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#1
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Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,099
Благодарностей: 359
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METIZER - metizer.com
Старт 14/01/2017
языки: EN / RU / PT
Я не админ!
Описание программы
+ Планы:
Цитата:
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На нашей платформе мы реализовали возможность одновременной добычи самых востребованных криптовалют.
Вы сами определяете какой процент мощности выделить на добычу той или иной криптовалюты.
Прибыль составляет от 2% до 3% в сутки в зависимости от объема инвестированных средств.
Двухуровневая партнерская программа: 12%-5% от мощности, приобретенной Вашими рефералами.
METIZER дарит подарки всем своим пользователям:
100 Gh/s каждому пользователю при регистрации.
5 Gh/s за каждого пользователя, прошедшего регистрацию по Вашей партнерской ссылке.
Система «Level»: Инвесторы получают уникальную возможность использовать до 150% мощности.
+ Whois
Цитата:
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* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, LITECOIN, DOGECOIN
* Минимальный депозит: 0.5$
* Реф. программа: 12% - 5%
* DDoS защита: OVH Sas
* Скрипт: Unique Script
* SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA - Valid from Sun, 08 Jan 2017 00:00:00 GMT - Mon, 08 Jan 2018 23:59:59 GMT
* Выплаты: Manual
+ Мой вклад:
Цитата:
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Name Server: NS47.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS48.DOMAINCONTROL.COM
IP Address: - 164.132.203.175 is hosted on a dedicated server
IP Location: - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas
Registrar: GODADDY.COM, LLC.
Domain: Created on 2017-01-04 - Expires on 2019-01-04 - Updated on 2017-01-04
Цитата:
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The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13280682. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 06:33 14.01.17. Batch: 160195996.
>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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Сегодня, 11:04
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#2
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Топ Мастер
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,230
Благодарностей: 2,154
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Re: METIZER - metizer.com
Что-то мода пошла на майнинг
, судя по стате вкладчиков пока не густо. Диз как на меня мрачноватый. Видать хотели еще в прошлом году запустится..
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Сегодня, 11:16
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#3
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Любитель
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 110
Благодарностей: 17
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Re: METIZER - metizer.com
Деп ~ 0.01 BTC
c7d110fac6bdc704be3511a157a2bb69fcf929c2c750129870 7c3047bfe45262
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Сегодня, 11:33
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#4
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Любитель
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 844
Благодарностей: 170
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Re: METIZER - metizer.com
Майнинг "навсегда"
Цитата:
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Депозит работает на бессрочной основе.
Техника на уровне, дизайн понравился. Рефка разве что завышенная ...
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Сегодня, 11:35
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