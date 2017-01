myhyipsnet Профессионал

METIZER - metizer.com Старт 14/01/2017



языки: EN / RU / PT



Новый проект: METIZER

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

На нашей платформе мы реализовали возможность одновременной добычи самых востребованных криптовалют.

Вы сами определяете какой процент мощности выделить на добычу той или иной криптовалюты.



Прибыль составляет от 2% до 3% в сутки в зависимости от объема инвестированных средств.



Двухуровневая партнерская программа: 12%-5% от мощности, приобретенной Вашими рефералами.



METIZER дарит подарки всем своим пользователям:

100 Gh/s каждому пользователю при регистрации.

5 Gh/s за каждого пользователя, прошедшего регистрацию по Вашей партнерской ссылке.



Система «Level»: Инвесторы получают уникальную возможность использовать до 150% мощности.



+ Планы: Цитата: 2% - 3% daily



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, LITECOIN, DOGECOIN

* Минимальный депозит: 0.5$

* Реф. программа: 12% - 5%

* DDoS защита: OVH Sas

* Скрипт: Unique Script

* SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA - Valid from Sun, 08 Jan 2017 00:00:00 GMT - Mon, 08 Jan 2018 23:59:59 GMT

* Выплаты: Manual



+ Whois

Цитата: Name Server: NS47.DOMAINCONTROL.COM

Name Server: NS48.DOMAINCONTROL.COM



IP Address: - 164.132.203.175 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas



Registrar: GODADDY.COM, LLC.

Domain: Created on 2017-01-04 - Expires on 2019-01-04 - Updated on 2017-01-04

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13280682. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 06:33 14.01.17. Batch: 160195996.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

