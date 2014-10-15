Украинец запустил бизнес на винных пробках

Сумки из пробок лучше всех приобретают европейцы. Стоимость такой сумки составит от 6000 грн., а самая дорогая – 30000 грн. - сообщил дизайнер сумок Сергей Ткачук.
6 лет назад Сергей начал шить сумки из винных пробок, чуть позже создал бренд Tkachuk Cork Style.
“Подобные сумки имеют крупную первоначальная стоимость, тем более если шить сумки из новых пробок. Для этого необходимо заказывать ткани, фурнитуры, а также ручки. Вы только подумайте, на винные пробки для одной сумки затраты составляют почти 3 000 грн. По временным затратам примерно около двух недель. Маленькие сумки шью за 2-3 дня. Более трудоемкие сумки делаю почти месяц”, – сообщил дизайнер.
За исключением сумок, дизайнер делает жилеты и даже туфли из пробок. По словам Сергея, для пошива сумок годится не каждая винная пробка. Она обязательно должна быть из целой древесины, в противном случае изделие будет тяжёлое и крайне неудобное.
“Сумки которые я шью весят по пол килограмма. Собирать винные пробки помогают товарищи и друг работающим сомелье. Порой заказываю в интернете, но новая пробка обходится в 12-15 гривен, а порой в 20. На пошив одной сумки уходит около 200 пробок”, – рассказывает Сергей.
Производить вещи из пробок он начал, когда работал админом в ресторане, здесь он собрал очень много винных пробок. На данный момент Сергей работает тамадой на торжествах.