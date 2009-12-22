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Образовательно-технологический стартап Lingo Live привлек $5,2 млн.

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Образовательно-технологический стартап Lingo Live привлек $5,2 млн.

Образовательно-технологический стартап Lingo Live из Бруклина (штат Нью-Йорк) привлек $5,2 млн. финансирования в серии A.

Раунд был во главе с Owl Ventures, с участием существующих инвесторов Alpine Meridian Ventures, Fresco Capital и фонда Entrepreneurs Expansion Fund.

Компания планирует использовать средства для создания инструментов для сотрудников всех уровней, в том числе носителей английского языка, чтобы изучать темы, начиная от публичного выступления до активного слушания, импровизационной речи и эффективного составления е-мейла, а также продолжать развивать свой собственный алгоритм, который будет подбирать репетиторов для студентов на основе потребностей и целей ученика.

Во главе с основателем и исполнительным директором Тайлером Мусе, Lingo Live предоставляет компаниям платформу для обучения своих сотрудников, чтобы улучшить их навыки общения на английском с помощью репетиторов, которые доступны 24/7. А также обучать по собственной методологии Task Based Learning, сфокусированной на культурных и коммуникативных навыках сотрудников, которые помогут быть более уверенным и продуктивным в своей работе.

Платформа, которая доступна на семи языках, может быть применена для сотрудников по всему земному шару и отчеты приборные панели позволяют Training & Development специалистам оценить прогресс и участие в своей организации.

Среди клиентов Twitter, Holiday Inn и Eventbrite и других известные имена Силиконовой долины.

Перевод специально для MMGP.ru
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