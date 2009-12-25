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Баладжи Шринивасан, основатель 21 Inc, может возглавить Управление по контролю за про

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Баладжи Шринивасан, основатель 21 Inc, может возглавить Управление по контролю за про

Сегодня, 13 января Президент США Дональд Трамп встретился с главой стартапа 21 Inc Баладжи Шринивасаном, одним из двух претендентов на должность главы Управления по контролю за продуктами и лекарственными средствами (FDA).

Эта новость стала неожиданностью для всего криптовалютного сообщества, по большей части из-за предыдущих достижений Шринивасана в Кремниевой долине и технологической индустрии. Однако, как отметил известный биткойн-активист Питер Тодд, Шринивасан прежде уже имел опыт работы в медицинской отрасли, и возглавлял стартап Counsyl, исследовавший способы сканирования ДНК, а также получил степень магистра в Стэнфорде в области онтогенетики.

Предшествующий опыт Шринивасана, в определенных аспектах, совпадает с намерением Трампа следовать тенденциям бизнес-сообщества, а не традиционным правительственным программам.

Ранее, в 2016 Шринивасан открыто критиковал деятельность FDA за консервативность их политики и игнорирование инновационных разработок в этой области.

Стартап 21 Inc получил известность в рамках биткойн-сообщества, благодаря разработке компьютеров, поддерживающих протокол Биткойна на аппаратном и программном уровнях.

Источник: Cryptocoinsnews
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биткоин, новости, стартап
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