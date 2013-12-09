Минздрав РФ примет закон Доктора Хауса.

Персонаж Хью Лори не любил уделять много времени своим пациентам, что вызывало извечный спор в его группе диагностики.
Минздрав России решил принять сторону Доктора Хауса, внеся закон о телемедицине в Правительство, разрешающий дистанционно ставить диагнозы и выписывать рецепты, в том числе на наркотические вещества.
Теперь все деревни страны будут видеть докторов, в прямом смысле, только по телевизору.
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realnotstory специально для mmgp.ru