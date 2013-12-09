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Минздрав РФ примет закон Доктора Хауса.

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Старый Сегодня, 07:38
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 372
Благодарностей: 41
КП: 0.080
Минздрав РФ примет закон Доктора Хауса.
Нажмите на изображение для увеличения Название: свеча.jpg Просмотров: 3 Размер: 35.3 Кб ID: 176607

Персонаж Хью Лори не любил уделять много времени своим пациентам, что вызывало извечный спор в его группе диагностики.

Минздрав России решил принять сторону Доктора Хауса, внеся закон о телемедицине в Правительство, разрешающий дистанционно ставить диагнозы и выписывать рецепты, в том числе на наркотические вещества.

Теперь все деревни страны будут видеть докторов, в прямом смысле, только по телевизору.
__________________________________________________ _________________
realnotstory специально для mmgp.ru
realnotstory вне форума  
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Метки
здоровье, медицина, россия
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