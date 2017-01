kingcasha Мастер

Пол: Мужской Регистрация: 22.12.2009 Сообщений: 1,717 Благодарностей: 593 КП: 0.184

Spaces, создающая VR с поддержкой парков и аттракционов, привлекла $6,5 млн.

Компания Spaces из Плайя Виста (штат Калифорния), которая работает в сфере виртуальной реальности и смешанной реальности, дополнительно привлекла $6,5 млн. финансирования.



Раунд был во главе с китайской компанией Songcheng Performances Development Co. Ltd., и с участием приватной фирмы Comcast Ventures и других инвесторов, в том числе акселератор Boost VC, инвестиционный фонд Colopl VR Fund, Gree, Inc., Кай Хуан, фонд The Venture Reality Fund и фонд Youku Global Media Fund, а также венчурная фирма CRCM VC.



Запущенный в 2016 году соучредителями CEO Шираз Акмаль и техническим директором Брэдом Германом, Spaces создает VR с поддержкой парков и аттракционов. С этой целью компания недавно вошла в $30 млн. тематический парк, соединив предприятие с Songcheng, одним из крупнейших операторов тематического парка в мире, с ежегодной посещаемостью более 23 млн. посетителей в 2015 году (по данным Themed Entertainment Association).



В связи с финансированием, компания добавила финансового директора DreamWorks Animation Фазаля Мерчанта, управляющего директора Comcast Ventures Майкла Янга и генерального директора Songcheng Technology Итана Вана к недавно созданному совету директоров.



Перевод специально для MMGP.ru

Проверка уникальности Компания Spaces из Плайя Виста (штат Калифорния), которая работает в сфере виртуальной реальности и смешанной реальности, дополнительно привлекла $6,5 млн. финансирования.Раунд был во главе с китайской компанией Songcheng Performances Development Co. Ltd., и с участием приватной фирмы Comcast Ventures и других инвесторов, в том числе акселератор Boost VC, инвестиционный фонд Colopl VR Fund, Gree, Inc., Кай Хуан, фонд The Venture Reality Fund и фонд Youku Global Media Fund, а также венчурная фирма CRCM VC.Запущенный в 2016 году соучредителями CEO Шираз Акмаль и техническим директором Брэдом Германом, Spaces создает VR с поддержкой парков и аттракционов. С этой целью компания недавно вошла в $30 млн. тематический парк, соединив предприятие с Songcheng, одним из крупнейших операторов тематического парка в мире, с ежегодной посещаемостью более 23 млн. посетителей в 2015 году (по данным Themed Entertainment Association).В связи с финансированием, компания добавила финансового директора DreamWorks Animation Фазаля Мерчанта, управляющего директора Comcast Ventures Майкла Янга и генерального директора Songcheng Technology Итана Вана к недавно созданному совету директоров.

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

__________________