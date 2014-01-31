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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 05:31
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Сегодня, 04:05
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#1
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Мастер
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,321
Благодарностей: 751
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bitforex.limited - BIT FOREX LIMITED
Я не админ
Старт 14.01.2017
BIT FOREX LIMITED
Инвестиционный план
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BITFOREX LIMITED – предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия, чтобы заработать на рынке частного криптографического обмена валют и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно обеспечивать вам стабильный доход, от вас же требуется только зарегистрироваться и инвестировать в наши планы.
Мы предлагаем стабильный доход частным инвестором вместе с компанией BITFOREX LIMITED. Все что Вам нужно это доверить свои деньги в управление сервиса, где Вы будете получать установленную прибыль ежедневно. Вам не нужен ни опыт, ни знания. Забудьте о риске, и возможности потерять свои деньги. Откройте счет в сервисе, и наблюдайте за ростом ваших инвестиций. Занимайтесь любимым делом, в том время как ваша прибыль будет расти вместе с компанией BITFOREX LIMITED.
Партнерская программа
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Компания BITFOREX LIMITED предлагает один уникальный план, который сочетает в себе высокую прибыль и минимальный уровень риска.
Каждый инвестор будет получать прибыль от 3% до 5% ежедневно. Начисление процентов зависит от количества сделок и общей прибыли компании каждый день. Плавающий процент прибыли можно отслеживать на главной странице.
Каждый инвестор будет получать ежедневные начисления В ТЕЧЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННОГО СРОКА.
Первоначальный депозит не возвращается.
Принимает BitCoin
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Если Вы уже зарегистрированный участник или активный партнер, и хотите зарабатывать больше, то наша партнерская программа это именно то, что Вам нужно.
Вам достаточно пройти несложную процедуру регистрации, и вы автоматически становитесь партнером BITFOREX LIMITED. Мы выплачиваем 5% комиссионных от суммы каждого депозита ваших партнеров по первому уровню, и 1% по второму уровню.
Так же мы предлагаем реферальную программу и уникальные условия для активных инвесторов. Мы выплачиваем 10 % комиссионных от суммы каждого депозита ваших партнеров по первому уровню, и 2% по второму уровню.
Для того что бы подтвердить статус активного партера напишите сообщение в службу поддержки.
Минимальный размер депозита составляет 0.01 BTC. Максимальный размер депозита не может превышать 5000 BTC.
Посмотреть проект
Цитата:
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H-Script Лицензия на домен "bitforex.limited" существует!
SSL от COMODO [GB]
Мой вклад
January 14 @ 02:02 AM
Отправлено
0.0179367 BTC
Добавить описание
Кому:
3FNgjWhWiSk4DayRH6LQGeYsoSM2y5BNKC
От:
17xiS4vSSP1HjNfu8f3scGiPVsTHjMKjgp
Транзакция 962f0712ac03ed53b1d1fe4fda9e8b8a5797e0c1c3c2049c9b bbd90652ceff54
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Сегодня, 05:12
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#2
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Любитель
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 716
Благодарностей: 120
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Re: bitforex.limited - BIT FOREX LIMITED
....посмотрел...очень слабо сделан проект...диз угрюмый,ссылки в соцсети ведут на главную страницу...В общем админ делай нормальный проект и приходи,а этот на коленке забирай...удачи!
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Сегодня, 05:31
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