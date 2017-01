назаревич Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 23.07.2014 Сообщений: 456 Благодарностей: 217 КП: 0.284

Крупнейшие банки США отчитались о финансовых результатах за год







Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за 2016 год выросла на 1,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,733 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка, передает Прайм.



Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила 6,19 доллара против 6 долларов годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 2,27% - до 95,668 миллиарда долларов.



Чистая прибыль по итогам четвертого квартала 2016 года выросла на 24% в годовом выражении и составила 6,727 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 1,71 доллара против 1,32 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя только до 1,44 доллара за акцию. Выручка банка в отчетный период увеличилась на 2% - до 23,376 миллиарда долларов.



Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам 2016 года составила 17,906 миллиарда долларов, что на 13% больше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка.



Разводненная прибыль на акцию составила 1,50 доллара против 1,31 доллара в 2015 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 83,701 миллиарда долларов, что на 0,88% больше показателя годом ранее.



Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за 2016 год сократилась на 4% - до 21,938 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.



Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила 3,99 доллара против 4,12 доллара годом ранее. Выручка банка по итогам года выросла на 3% - до 88,267 миллиарда долларов.



источник Чистая прибыль JP Morgan за год выросла на 1,27%, прибыль Bank of America Corp. увеличилась на 13%, прибыль Wells Fargo & Co сократилась на 4%.Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за 2016 год выросла на 1,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,733 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка, передает Прайм.Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила 6,19 доллара против 6 долларов годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 2,27% - до 95,668 миллиарда долларов.Чистая прибыль по итогам четвертого квартала 2016 года выросла на 24% в годовом выражении и составила 6,727 миллиарда долларов. Чистая разводненная прибыль на акцию составила 1,71 доллара против 1,32 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя только до 1,44 доллара за акцию. Выручка банка в отчетный период увеличилась на 2% - до 23,376 миллиарда долларов.Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам 2016 года составила 17,906 миллиарда долларов, что на 13% больше показателя за предыдущий год, говорится в отчетности банка.Разводненная прибыль на акцию составила 1,50 доллара против 1,31 доллара в 2015 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 83,701 миллиарда долларов, что на 0,88% больше показателя годом ранее.Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co за 2016 год сократилась на 4% - до 21,938 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.Разводненная чистая прибыль группы на одну акцию составила 3,99 доллара против 4,12 доллара годом ранее. Выручка банка по итогам года выросла на 3% - до 88,267 миллиарда долларов.

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

__________________