pickaxegame.com - pickaxegame - бесплатные Btc каждые 10 минут!

Здравствуйте уважаемые форумчане, заробитчане и просто любители халявы!
Хочу Вас познакомить с отличным краном по добыче Satosh (btc).
Кран выдаёт каждый день при входе в аккаунт едино разовый Bonus.
Если получать Bonus каждый день то он увеличивается, если получать на протяжении 5 дней каждый день, то на 5 день получения Bonusa вы получите SuperBonus.
Для того что бы получить бонус разгадайте каптчу.
После получения бонуса, каждые 10 минут вы сможете открывать тайники и получать от 10 до 20 сатошей с каждого тайника, но можно и напороться на проигрыш!
У Вас есть 5 попыток каждые 10 минут для открытия тайников!
Реферальная программа 20% от заработка партнёров.
Вывод автоматом каждый вторник если на Вашем балансе более 0.00010 bitcoin, комиссий нет!
Выплаты:
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