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Число россиян признанных банкротами сейчас каждый месяц растёт почти на 10%

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Старый Сегодня, 00:28
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,756
Благодарностей: 551
КП: 0.109
Число россиян признанных банкротами сейчас каждый месяц растёт почти на 10%


Единый федеральный реестр данных о банкротстве демонстрирует сейчас "высокие" показатели: - если можно так выразиться. За последние 3 месяца количество россиян-банкротов увеличилось почти на 30%, если точнее, то на 27%.

2780 человек стало банкротами в 1-м кв. 2016 г., 4612 человек во 2-м кв., 5392 человек в 3-м кв., 6875 человек в 4-м кв. 2016 г.

Это говорит о том, что процедурой банкротства интересуется всё больше и больше россиян, тем более, что оплата пошлины за подачу заявления в арбитражный суд с 1 января 2017 г. упала в 20 раз, а именно до 300 руб. А если потенциальный банкрот воспользуется Единым порталом госуслуг, то пошлина за подачу заявления через такой портал будет составлять для гражданина 210 руб.

Однако оплата госпошлины - это даже далеко не полдела, а только малая его часть и путь к банкротству у нашего гражданина сейчас пока еще очень тернист и дорог. И самая главная проблема - это оплата работы финансового управляющего ведь, если по-закону потенциальный банкрот не оплатит своевременно его услуги, то управляющий может в любой момент подать заявление в арбитражный суд о прекращении процедуры банкротства его клиента.

Поэтому в настоящее время идёт дискуссия, что нынешний закон о банкротстве физических лиц нужно менять. Дело в том, что, если потенциальный банкрот принадлежит к категории малоимущих, то мало того, что ему нужно платить госпошлину для подачи документов в арбитражный суд, так там к тому же еще надо класть определенные суммы (порой немалые) на счет арбитража и плюс иметь дополнительные деньги на дальнейшие траты по этой процедуре банкротства. А где малоимущий возьмет такие деньги?

Ведь в процедуру банкротства входит оплата объявления о своем банкротстве в центральной прессе (это до 7 тыс. руб.), оплата торгов продаваемого имущества, оплата экспертов-оценщиков по имуществу и т.д и т.п. В целом сумма "набегает" немалая: - от 100 до 200 тыс. руб., это в крупных мегаполисах и 60-70 тыс. в областях.

По закону о банкротстве физлиц оплата услуг арбитражного управляющего составляет 25000 руб., однако наши управляющие не желают работать за такое вознаграждение: - они просят гораздо больше и народ платит, а куда деваться, если такие расценки? Причем арбитражные управляющие жадные на дела о банкротстве и порой ведут до 100 банкротств одновременно!

При г-не Улюкаеве Минэкономразвития выступало с инициативой по упрощению процедуры банкротства, то есть предлагалось вообще убрать из этой цепочки услуги арбитражного управляющего, если доходы потенциального банкрота не превышают прожиточный минимум (сейчас он в РФ где-то на уровне 10 тыс. руб.), а долги выше 900 000 руб., но это пока все так и зависло в воздухе, так как банки против. Но по всей видимости такой законопроект наша Дума всё же рассмотрит в этом году и тогда дело за малым - чтобы его подписал президент.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58793645d0b29
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OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 00:57
#2
Профессионал
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Адрес: Крым
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 1,082
Благодарностей: 288
КП: 0.121
Re: Число россиян признанных банкротами сейчас каждый месяц растёт почти на 10%
Наверняка потому, что это относительно новая "услуга" государства.
Через пару лет поток значительно уменьшится.
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