OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,756 Благодарностей: 551 КП: 0.109

Число россиян признанных банкротами сейчас каждый месяц растёт почти на 10%



Единый федеральный реестр данных о банкротстве демонстрирует сейчас "высокие" показатели: - если можно так выразиться. За последние 3 месяца количество россиян-банкротов увеличилось почти на 30%, если точнее, то на 27%.



2780 человек стало банкротами в 1-м кв. 2016 г., 4612 человек во 2-м кв., 5392 человек в 3-м кв., 6875 человек в 4-м кв. 2016 г.



Это говорит о том, что процедурой банкротства интересуется всё больше и больше россиян, тем более, что оплата пошлины за подачу заявления в арбитражный суд с 1 января 2017 г. упала в 20 раз, а именно до 300 руб. А если потенциальный банкрот воспользуется Единым порталом госуслуг, то пошлина за подачу заявления через такой портал будет составлять для гражданина 210 руб.



Однако оплата госпошлины - это даже далеко не полдела, а только малая его часть и путь к банкротству у нашего гражданина сейчас пока еще очень тернист и дорог. И самая главная проблема - это оплата работы финансового управляющего ведь, если по-закону потенциальный банкрот не оплатит своевременно его услуги, то управляющий может в любой момент подать заявление в арбитражный суд о прекращении процедуры банкротства его клиента.



Поэтому в настоящее время идёт дискуссия, что нынешний закон о банкротстве физических лиц нужно менять. Дело в том, что, если потенциальный банкрот принадлежит к категории малоимущих, то мало того, что ему нужно платить госпошлину для подачи документов в арбитражный суд, так там к тому же еще надо класть определенные суммы (порой немалые) на счет арбитража и плюс иметь дополнительные деньги на дальнейшие траты по этой процедуре банкротства. А где малоимущий возьмет такие деньги?



Ведь в процедуру банкротства входит оплата объявления о своем банкротстве в центральной прессе (это до 7 тыс. руб.), оплата торгов продаваемого имущества, оплата экспертов-оценщиков по имуществу и т.д и т.п. В целом сумма "набегает" немалая: - от 100 до 200 тыс. руб., это в крупных мегаполисах и 60-70 тыс. в областях.



По закону о банкротстве физлиц оплата услуг арбитражного управляющего составляет 25000 руб., однако наши управляющие не желают работать за такое вознаграждение: - они просят гораздо больше и народ платит, а куда деваться, если такие расценки? Причем арбитражные управляющие жадные на дела о банкротстве и порой ведут до 100 банкротств одновременно!



При г-не Улюкаеве Минэкономразвития выступало с инициативой по упрощению процедуры банкротства, то есть предлагалось вообще убрать из этой цепочки услуги арбитражного управляющего, если доходы потенциального банкрота не превышают прожиточный минимум (сейчас он в РФ где-то на уровне 10 тыс. руб.), а долги выше 900 000 руб., но это пока все так и зависло в воздухе, так как банки против. Но по всей видимости такой законопроект наша Дума всё же рассмотрит в этом году и тогда дело за малым - чтобы его подписал президент.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58793645d0b29 Единый федеральный реестр данных о банкротстве демонстрирует сейчас "высокие" показатели: - если можно так выразиться. За последние 3 месяца количество россиян-банкротов увеличилось почти на 30%, если точнее, то на 27%.2780 человек стало банкротами в 1-м кв. 2016 г., 4612 человек во 2-м кв., 5392 человек в 3-м кв., 6875 человек в 4-м кв. 2016 г.Это говорит о том, что процедурой банкротства интересуется всё больше и больше россиян, тем более, что оплата пошлины за подачу заявления в арбитражный суд с 1 января 2017 г. упала в 20 раз, а именно до 300 руб. А если потенциальный банкрот воспользуется Единым порталом госуслуг, то пошлина за подачу заявления через такой портал будет составлять для гражданина 210 руб.Однако оплата госпошлины - это даже далеко не полдела, а только малая его часть и путь к банкротству у нашего гражданина сейчас пока еще очень тернист и дорог. И самая главная проблема - это оплата работы финансового управляющего ведь, если по-закону потенциальный банкрот не оплатит своевременно его услуги, то управляющий может в любой момент подать заявление в арбитражный суд о прекращении процедуры банкротства его клиента.Поэтому в настоящее время идёт дискуссия, что нынешний закон о банкротстве физических лиц нужно менять. Дело в том, что, если потенциальный банкрот принадлежит к категории малоимущих, то мало того, что ему нужно платить госпошлину для подачи документов в арбитражный суд, так там к тому же еще надо класть определенные суммы (порой немалые) на счет арбитража и плюс иметь дополнительные деньги на дальнейшие траты по этой процедуре банкротства. А где малоимущий возьмет такие деньги?Ведь в процедуру банкротства входит оплата объявления о своем банкротстве в центральной прессе (это до 7 тыс. руб.), оплата торгов продаваемого имущества, оплата экспертов-оценщиков по имуществу и т.д и т.п. В целом сумма "набегает" немалая: - от 100 до 200 тыс. руб., это в крупных мегаполисах и 60-70 тыс. в областях.По закону о банкротстве физлиц оплата услуг арбитражного управляющего составляет 25000 руб., однако наши управляющие не желают работать за такое вознаграждение: - они просят гораздо больше и народ платит, а куда деваться, если такие расценки? Причем арбитражные управляющие жадные на дела о банкротстве и порой ведут до 100 банкротств одновременно!При г-не Улюкаеве Минэкономразвития выступало с инициативой по упрощению процедуры банкротства, то есть предлагалось вообще убрать из этой цепочки услуги арбитражного управляющего, если доходы потенциального банкрота не превышают прожиточный минимум (сейчас он в РФ где-то на уровне 10 тыс. руб.), а долги выше 900 000 руб., но это пока все так и зависло в воздухе, так как банки против. Но по всей видимости такой законопроект наша Дума всё же рассмотрит в этом году и тогда дело за малым - чтобы его подписал президент.Специально для mmgp.ru

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