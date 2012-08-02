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Протри очки: мелкий шрифт в договорах опасен!

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Старый Сегодня, 00:13
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Протри очки: мелкий шрифт в договорах опасен!
В Госдуму внесен законопроект, который запрещает использовать мелкий шрифт для описания дополнительных услуг, разъяснения условий, информации о характеристиках товаров.

Данный законопроект, в первую очередь нацелен на банковскую и финансовую сферы, которые используют мелкий шрифт для извлечения собственной выгоды. Мелкий текст побуждает клиентов не изучать договор до конца и заведомо идти на невыгодные условия.



Цитата:
Банки любят использовать мелкий текст для описания дополнительных условий, штрафных санкций и пенни. Рассмотреть реальную информацию по контракту возможно только используя увеличительное стекло или лупу. Но, как правило, у клиентов нет этих приспособлений с собой.

Отмечается, что публиковать условия кредитования физических лиц можно только читабельным шрифтом. Тем не менее, другие банковские услуги требуют регулирования со стороны.

Комментарии со стороны банков:
Цитата:
Такие методы используют недобросовестные участники рынка. Это скорее дело этики, культуры ведения бизнеса, чем закономерность. В серьезных фин. учреждениях избегают подобного ведения деловой документации.
Пока что судьба проекта не ясна, но ЦБ поддержал идею о том, что все документы в финансовых учреждениях должны быть в читабельном формате.

Специально для mmgp.ru
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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 00:31
#2
Мастер
 
Имя: Александра
Пол: Женский
Возраст: 29
Адрес: Беларусь Кобрин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.03.2014
Сообщений: 2,885
Благодарностей: 1,604
КП: 0.309

награды Волшебный горшочек 
Re: Протри очки: мелкий шрифт в договорах опасен!
Да наверное об этом уже все наслышаны, по телеку часто рассказывают.
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