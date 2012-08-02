Протри очки: мелкий шрифт в договорах опасен!

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает использовать мелкий шрифт для описания дополнительных услуг, разъяснения условий, информации о характеристиках товаров.
Данный законопроект, в первую очередь нацелен на банковскую и финансовую сферы, которые используют мелкий шрифт для извлечения собственной выгоды. Мелкий текст побуждает клиентов не изучать договор до конца и заведомо идти на невыгодные условия.
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Банки любят использовать мелкий текст для описания дополнительных условий, штрафных санкций и пенни. Рассмотреть реальную информацию по контракту возможно только используя увеличительное стекло или лупу. Но, как правило, у клиентов нет этих приспособлений с собой.
Отмечается, что публиковать условия кредитования физических лиц можно только читабельным шрифтом. Тем не менее, другие банковские услуги требуют регулирования со стороны.
Комментарии со стороны банков:
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Такие методы используют недобросовестные участники рынка. Это скорее дело этики, культуры ведения бизнеса, чем закономерность. В серьезных фин. учреждениях избегают подобного ведения деловой документации.
Пока что судьба проекта не ясна, но ЦБ поддержал идею о том, что все документы в финансовых учреждениях должны быть в читабельном формате.
Специально для mmgp.ru