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strange-event.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:09
#1
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,028
Благодарностей: 713
КП: 0.000
strange-event.com
Здравствуйте.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не админ и не владелец проекта


Дата старта: 13/01/2017

Легенда:
Цитата:
МЫ ЗАНИМАЕМСЯ организацией особенных матчей с 2008 года. Наши информаторы и организаторы занимаются работой как с клубами, так и с отдельными игроками и даже арбитрами. При отлично налаженной связи между всеми звеньями данной цепи, мы фактически полностью защищены от любых форс-мажорных обстоятельств.
НАШИ ЦЕЛИ НА БУДУЩЕЕ расширить географию своего влияния на другие континенты, основная задача выйти на рынок Южной Америки. А также начать организацию особенных матчей в других видах спорта.
Презентационное видео проекта:


Инвестиционные планы:

Цитата:
-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$10-$399
ЗА 1 ДЕНЬ:
1.4%
ЗА 15 ДНЕЙ:
121%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
21%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 15 ДНЕЙ
Цитата:
-ИТАЛИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$1000-$7499
ЗА 1 ДЕНЬ:
2.2%
ЗА 60 ДНЕЙ:
232%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
132%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 60 ДНЕЙ
Цитата:
-ТУРЦИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$400-$999
ЗА 1 ДЕНЬ:
1.8%
ЗА 30 ДНЕЙ:
154%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
54%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 30 ДНЕЙ
Цитата:
-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$7499-$20000
ЗА 1 ДЕНЬ:
2.6%
ЗА 90 ДНЕЙ:
307%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
207%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 90 ДНЕЙ
Партнерская программа:

Партнер 1-го уровня: 6%
Партнер 2-го уровня: 2%
Партнер 3-го уровня: 1%

Представитель:
Партнер 1-го уровня: 10%
Партнер 2-го уровня: 3%
Партнер 3-го уровня: 1%

Платежные системы: Perfect Money, ADVCash, BitCoin

Контакты:
+44 (203) 695-49-83
SUPPORT@STRANGE-EVENT.COM

Ознакомиться с проектом


Мой вклад:



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ИНВЕСТИРУЮ ТОЛЬКО СВОИ $$$
Последний раз редактировалось HYIPach; Сегодня в 00:15.
HYIPach на форуме  
Старый Сегодня, 00:50
#2
Мастер
 
Имя: Лана
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2014
Сообщений: 1,736
Благодарностей: 6,617
КП: 0.999
Re: strange-event.com
Админ сказал решительное НЕТ суевериям и стартовал в пятницу тринадцатого. Посмотрим будут ли награды за смелость
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
ARTLANA на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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