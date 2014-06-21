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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 00:58
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Сегодня, 00:09
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#1
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Профессионал
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,028
Благодарностей: 713
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strange-event.com
Здравствуйте.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не админ и не владелец проекта
Дата старта: 13/01/2017
Легенда:
Презентационное видео проекта:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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МЫ ЗАНИМАЕМСЯ организацией особенных матчей с 2008 года. Наши информаторы и организаторы занимаются работой как с клубами, так и с отдельными игроками и даже арбитрами. При отлично налаженной связи между всеми звеньями данной цепи, мы фактически полностью защищены от любых форс-мажорных обстоятельств.
НАШИ ЦЕЛИ НА БУДУЩЕЕ расширить географию своего влияния на другие континенты, основная задача выйти на рынок Южной Америки. А также начать организацию особенных матчей в других видах спорта.
Цитата:
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-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$10-$399
ЗА 1 ДЕНЬ:
1.4%
ЗА 15 ДНЕЙ:
121%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
21%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 15 ДНЕЙ
Цитата:
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-ИТАЛИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$1000-$7499
ЗА 1 ДЕНЬ:
2.2%
ЗА 60 ДНЕЙ:
232%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
132%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 60 ДНЕЙ
Цитата:
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-ТУРЦИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$400-$999
ЗА 1 ДЕНЬ:
1.8%
ЗА 30 ДНЕЙ:
154%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
54%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 30 ДНЕЙ
Партнерская программа:
Цитата:
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-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВКЛАДУ:
$7499-$20000
ЗА 1 ДЕНЬ:
2.6%
ЗА 90 ДНЕЙ:
307%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
207%
ВРЕМЯ РАБОТЫ 90 ДНЕЙ
Партнер 1-го уровня: 6%
Партнер 2-го уровня: 2%
Партнер 3-го уровня: 1%
Представитель:
Партнер 1-го уровня: 10%
Партнер 2-го уровня: 3%
Партнер 3-го уровня: 1%
Платежные системы:
Perfect Money, ADVCash, BitCoin
Контакты:
+44 (203) 695-49-83
SUPPORT@STRANGE-EVENT.COM
Ознакомиться с проектом
Мой вклад:
Последний раз редактировалось HYIPach; Сегодня в 00:15.
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Сегодня, 00:50
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#2
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Мастер
Имя: Лана
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2014
Сообщений: 1,736
Благодарностей: 6,617
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Re: strange-event.com
Админ сказал решительное НЕТ суевериям и стартовал в пятницу тринадцатого. Посмотрим будут ли награды за смелость
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Сегодня, 00:58
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