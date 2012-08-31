Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,039 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Рубль может стать виртуальной валютой

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:55
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,153
Благодарностей: 486
КП: 0.405
Рубль может стать виртуальной валютой

Россия рано или поздно выпустит собственную криптовалюту. Это может быть как некая "русская альтернатива" биткоину, выпускаемая параллельно с рублем, так и полный перевод оборота национальной валюты в систему блокчейн. Такой вариант рассматривают многие мировые Центробанки. Значительных изменений в финансовой системе эксперты не ожидают, поскольку к этому моменту будет разработано законодательство, регулирующее хождение криптовалют.

В настоящее время Банк России изучает возможность выпуска отечественной криптовалюты, рассказала накануне заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. Она уточнила, что запрещать биткоин или какие-либо другие частные валюты по-прежнему пока не планируется. Ранее, по информации по итогам консультаций Росфинмониторинга с ЦБ и Минфином, стало известно, что рассматривается вопрос создания лицензируемой технологии эмиссии, а сам "русский биткоин" можно будет менять на рубли и другие валюты.

Как считают эксперты, возможность выпуска ЦБ РФ отечественной криптовалюты вполне имеет шансы на жизнь.
Цитата:
"Многие финансовые институты, в том числе Центробанки, рассматривают использование технологии блокчейн. Однако для регулятора выпуск отдельной криптовалюты дело нерациональное, поскольку наши рубли, которые он эмитирует - и так в своем роде виртуальные. Они не обеспечены ни золотом, ни чем бы то ни было еще», -
рассуждает завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко.

Поэтому наиболее вероятно, что рано или поздно мировые ЦБ могут перевести в виртуальное обращение национальные валюты, и Россия исключением не станет, считает он. Это следующая стадия развития безбумажных денег, которых сейчас все больше. Так, наличных долларов США в обращении сейчас около полутриллиона, безналичных - десятки триллионов. В России, уточняет Корищенко, денежная база составляет 6-8 трлн рублей, а денежная масса - около 40 трлн рублей.

К идее выпустить собственную криптовалюту ЦБ РФ подталкивает и потребность хозяйствующих субъектов - объем расчетов по иностранным операциям растет, отмечает старший преподаватель кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Владислава Полетаева. По ее мнению, это будет отдельная собственная криптовалюта.
Цитата:
"Вероятно, она станет жестко регулироваться Банком России, Минфином или иным контролирующим органом. Курс национальной валюты и криптовалюты будет устанавливаться официально на ежедневной основе Центральным банком РФ. Кроме того, на рынке, например, на Московской бирже, будет формироваться свой курс купли-продажи данного инструмента", -
предполагает она.

Но сначала России необходим закон о криптовалютах. Там должны быть прописаны методы контроля за деятельностью операторов виртуальных денег, чтобы не допустить уклонения от налогов и отмывания преступных доходов. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, пока с принятием закона решено подождать, чтобы оценить международную практику.

По всей видимости, регулятор ограничит перечень операций, расчеты по которым могут осуществляться криптовалютой. Возможно, это будут в большей степени расчеты с зарубежными контрагентами, считает Полетаева. Хотя возможно и ряд внутренних операций будет проводиться при помощи криптовалюты.
Цитата:
"Мы уже были свидетелями создания и развития национальной платежной системы «Мир». Подобный подход может применяться и при введении криптовалюты, а на ряд крупных системно значимых банков может быть возложена обязанность по ее выпуску и организации обращения", -
не исключает она.

Объем операций с отечественной криптовалютой в данных условиях, считает Полетаева, будет расти, что снизит объем расчетов биткоином. Однако с его помощью будет осуществляться ряд операций в экспортно-импортных транзакциях. По мнению Корищенко, единственными пострадавшими рискуют стать лишь платежные системы типа SWIFT. Сегодня они считаются наиболее надежными. Однако с распространением криптовалют их роль снизится.

Стать полноценным конкурентом обычным валютам, даже если их переведут в виртуальную плоскость, биткоин сможет лишь тогда, когда банковская система найдет способ работать с ним, превращая в кредиты и депозиты, полагает эксперт. До этого биткоин будет выполнять ту же роль, что и золото - инструмент для инвестиций и средство платежа в некоторых транзакциях. Но стать заменой полноценных денег, пока банки не научатся с ним работать, он не сможет.

Биткоин является самой известной на сегодняшний день криптовалютой. Его стоимость к официальным мировым валютам крайне волатильна. Так, при запуске виртуальной валюты в 2009 году, за более чем тысячу биткоинов давали всего один доллар. В 2013 году один биткоин стоил уже от 30 до более чем 1000 долларов. При этом только в ноябре того же года цена подскочила со 269 до 1242 долларов. Затем биткоин пережил еще ряд взлетов и падений, и сейчас стоит порядка 780 долларов.

Пока на выпуск собственных криптовалют отважились лишь страны Африки - Тунис, объявивший об этом в конце 2015 года, и Сенегал. Последний, как сообщалось в декабре 2016 года, готов ввести национальную криптовалюту eCFA. Она должна стать официальным платежным средством наравне с франком КФА - денежной единицей французских владений в Западной и Экваториальной Африке. В Швеции осенью прошлого года также обсуждалась возможность введения цифровой валюты из-за резкого сокращения использования наличных денег. Однако, по данным соцопросов, идею поддержали не более 10% граждан страны.

__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии,повышенный рефбек на HyipStat.top|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Биткойн должен стать национальной валютой Зимбабве Анна Чернобай Новости криптовалют 4 10.12.2016 18:04
Рубль может стать «тихой гаванью» среди валют своего класса после Brexit Shurupov Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.06.2016 11:36
Die Welt: Рубль имеет шансы стать глобальной валютой Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.01.2016 10:53
Рубль может стать неконвертируемым Александр Виоленцис Новости в мире финансов и инвестиций 7 19.01.2015 11:56
Экс-сотрудник Всемирного банка: золотой рубль может стать реальностью kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 9 11.01.2015 16:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Naboda
HotOil Limited - hotoil.biz
От Naboda в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ОАО КБ Михайловский Промжилстройбанк – mpgsb.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватара нет
Хорошо быть мужиком, потому что...
От Screb в разделе «Юмор»
Аватар nlobp
ООО "ПКТБ Ценные бумаги" - сайта нет
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Hyip World
100% РЕФБЕК с проекта POKERVEST.CLUB
От Hyip World в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Реф Бэк 80% Extreme Inv
От rAIN966 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube