Анна Чернобай Скайп: cher777889



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Рубль может стать виртуальной валютой

Россия рано или поздно выпустит собственную криптовалюту. Это может быть как некая "русская альтернатива" биткоину, выпускаемая параллельно с рублем, так и полный перевод оборота национальной валюты в систему блокчейн. Такой вариант рассматривают многие мировые Центробанки. Значительных изменений в финансовой системе эксперты не ожидают, поскольку к этому моменту будет разработано законодательство, регулирующее хождение криптовалют.



В настоящее время Банк России изучает возможность выпуска отечественной криптовалюты, рассказала накануне заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. Она уточнила, что запрещать биткоин или какие-либо другие частные валюты по-прежнему пока не планируется. Ранее, по информации по итогам консультаций Росфинмониторинга с ЦБ и Минфином, стало известно, что рассматривается вопрос создания лицензируемой технологии эмиссии, а сам "русский биткоин" можно будет менять на рубли и другие валюты.



Как считают эксперты, возможность выпуска ЦБ РФ отечественной криптовалюты вполне имеет шансы на жизнь. Цитата: "Многие финансовые институты, в том числе Центробанки, рассматривают использование технологии блокчейн. Однако для регулятора выпуск отдельной криптовалюты дело нерациональное, поскольку наши рубли, которые он эмитирует - и так в своем роде виртуальные. Они не обеспечены ни золотом, ни чем бы то ни было еще», -



Поэтому наиболее вероятно, что рано или поздно мировые ЦБ могут перевести в виртуальное обращение национальные валюты, и Россия исключением не станет, считает он. Это следующая стадия развития безбумажных денег, которых сейчас все больше. Так, наличных долларов США в обращении сейчас около полутриллиона, безналичных - десятки триллионов. В России, уточняет Корищенко, денежная база составляет 6-8 трлн рублей, а денежная масса - около 40 трлн рублей.



К идее выпустить собственную криптовалюту ЦБ РФ подталкивает и потребность хозяйствующих субъектов - объем расчетов по иностранным операциям растет, отмечает старший преподаватель кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Владислава Полетаева. По ее мнению, это будет отдельная собственная криптовалюта. Цитата: "Вероятно, она станет жестко регулироваться Банком России, Минфином или иным контролирующим органом. Курс национальной валюты и криптовалюты будет устанавливаться официально на ежедневной основе Центральным банком РФ. Кроме того, на рынке, например, на Московской бирже, будет формироваться свой курс купли-продажи данного инструмента", -



Но сначала России необходим закон о криптовалютах. Там должны быть прописаны методы контроля за деятельностью операторов виртуальных денег, чтобы не допустить уклонения от налогов и отмывания преступных доходов. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, пока с принятием закона решено подождать, чтобы оценить международную практику.



По всей видимости, регулятор ограничит перечень операций, расчеты по которым могут осуществляться криптовалютой. Возможно, это будут в большей степени расчеты с зарубежными контрагентами, считает Полетаева. Хотя возможно и ряд внутренних операций будет проводиться при помощи криптовалюты. Цитата: "Мы уже были свидетелями создания и развития национальной платежной системы «Мир». Подобный подход может применяться и при введении криптовалюты, а на ряд крупных системно значимых банков может быть возложена обязанность по ее выпуску и организации обращения", -



Объем операций с отечественной криптовалютой в данных условиях, считает Полетаева, будет расти, что снизит объем расчетов биткоином. Однако с его помощью будет осуществляться ряд операций в экспортно-импортных транзакциях. По мнению Корищенко, единственными пострадавшими рискуют стать лишь платежные системы типа SWIFT. Сегодня они считаются наиболее надежными. Однако с распространением криптовалют их роль снизится.



Стать полноценным конкурентом обычным валютам, даже если их переведут в виртуальную плоскость, биткоин сможет лишь тогда, когда банковская система найдет способ работать с ним, превращая в кредиты и депозиты, полагает эксперт. До этого биткоин будет выполнять ту же роль, что и золото - инструмент для инвестиций и средство платежа в некоторых транзакциях. Но стать заменой полноценных денег, пока банки не научатся с ним работать, он не сможет.



Биткоин является самой известной на сегодняшний день криптовалютой. Его стоимость к официальным мировым валютам крайне волатильна. Так, при запуске виртуальной валюты в 2009 году, за более чем тысячу биткоинов давали всего один доллар. В 2013 году один биткоин стоил уже от 30 до более чем 1000 долларов. При этом только в ноябре того же года цена подскочила со 269 до 1242 долларов. Затем биткоин пережил еще ряд взлетов и падений, и сейчас стоит порядка 780 долларов.



Пока на выпуск собственных криптовалют отважились лишь страны Африки - Тунис, объявивший об этом в конце 2015 года, и Сенегал. Последний, как сообщалось в декабре 2016 года, готов ввести национальную криптовалюту eCFA. Она должна стать официальным платежным средством наравне с франком КФА - денежной единицей французских владений в Западной и Экваториальной Африке. В Швеции осенью прошлого года также обсуждалась возможность введения цифровой валюты из-за резкого сокращения использования наличных денег. Однако, по данным соцопросов, идею поддержали не более 10% граждан страны.



Источник В настоящее время Банк России изучает возможность выпуска отечественной криптовалюты, рассказала накануне заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. Она уточнила, что запрещать биткоин или какие-либо другие частные валюты по-прежнему пока не планируется. Ранее, по информации по итогам консультаций Росфинмониторинга с ЦБ и Минфином, стало известно, что рассматривается вопрос создания лицензируемой технологии эмиссии, а сам "русский биткоин" можно будет менять на рубли и другие валюты.Как считают эксперты, возможность выпуска ЦБ РФ отечественной криптовалюты вполне имеет шансы на жизнь.рассуждает завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте, бывший зампред ЦБ Константин Корищенко.Поэтому наиболее вероятно, что рано или поздно мировые ЦБ могут перевести в виртуальное обращение национальные валюты, и Россия исключением не станет, считает он. Это следующая стадия развития безбумажных денег, которых сейчас все больше. Так, наличных долларов США в обращении сейчас около полутриллиона, безналичных - десятки триллионов. В России, уточняет Корищенко, денежная база составляет 6-8 трлн рублей, а денежная масса - около 40 трлн рублей.К идее выпустить собственную криптовалюту ЦБ РФ подталкивает и потребность хозяйствующих субъектов - объем расчетов по иностранным операциям растет, отмечает старший преподаватель кафедры банковского дела РЭУ им.Г.В.Плеханова Владислава Полетаева. По ее мнению, это будет отдельная собственная криптовалюта.предполагает она.Но сначала России необходим закон о криптовалютах. Там должны быть прописаны методы контроля за деятельностью операторов виртуальных денег, чтобы не допустить уклонения от налогов и отмывания преступных доходов. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, пока с принятием закона решено подождать, чтобы оценить международную практику.По всей видимости, регулятор ограничит перечень операций, расчеты по которым могут осуществляться криптовалютой. Возможно, это будут в большей степени расчеты с зарубежными контрагентами, считает Полетаева. Хотя возможно и ряд внутренних операций будет проводиться при помощи криптовалюты.не исключает она.Объем операций с отечественной криптовалютой в данных условиях, считает Полетаева, будет расти, что снизит объем расчетов биткоином. Однако с его помощью будет осуществляться ряд операций в экспортно-импортных транзакциях. По мнению Корищенко, единственными пострадавшими рискуют стать лишь платежные системы типа SWIFT. Сегодня они считаются наиболее надежными. Однако с распространением криптовалют их роль снизится.Стать полноценным конкурентом обычным валютам, даже если их переведут в виртуальную плоскость, биткоин сможет лишь тогда, когда банковская система найдет способ работать с ним, превращая в кредиты и депозиты, полагает эксперт. До этого биткоин будет выполнять ту же роль, что и золото - инструмент для инвестиций и средство платежа в некоторых транзакциях. Но стать заменой полноценных денег, пока банки не научатся с ним работать, он не сможет.Биткоин является самой известной на сегодняшний день криптовалютой. Его стоимость к официальным мировым валютам крайне волатильна. Так, при запуске виртуальной валюты в 2009 году, за более чем тысячу биткоинов давали всего один доллар. В 2013 году один биткоин стоил уже от 30 до более чем 1000 долларов. При этом только в ноябре того же года цена подскочила со 269 до 1242 долларов. Затем биткоин пережил еще ряд взлетов и падений, и сейчас стоит порядка 780 долларов.Пока на выпуск собственных криптовалют отважились лишь страны Африки - Тунис, объявивший об этом в конце 2015 года, и Сенегал. Последний, как сообщалось в декабре 2016 года, готов ввести национальную криптовалюту eCFA. Она должна стать официальным платежным средством наравне с франком КФА - денежной единицей французских владений в Западной и Экваториальной Африке. В Швеции осенью прошлого года также обсуждалась возможность введения цифровой валюты из-за резкого сокращения использования наличных денег. Однако, по данным соцопросов, идею поддержали не более 10% граждан страны.

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