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Динамика розничных продаж в США худшая за последние три года

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Старый Сегодня, 23:18
#1
Премиум
 
Аватар Drum13
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Динамика розничных продаж в США худшая за последние три года
Не самые бодрые новости публикует государственный комитет статистики США, по розничным продажам декабря ушедшего года. По прогнозам рост должен был составить 0,7 процента, но реальность несколько скорректировала прогнозы, рост составил 0,6 процента. Но на самом не это главное. Ведь если рассмотреть саму статистику более подробно, то окажется, что если вычесть продажи автомобилей, которые навязываются в кредит, и бензина, то роста не было совсем, показатели нулевые. Но если вспомнить, что показатели пишутся в текущих финансах, без учёта инфляционной составляющей, то и вовсе в декабре наметился спад розничных продаж.



Если сравнивать динамику с тем же месяцем год назад, то это будут худшие показатели за последние три года, то есть с февраля 2014 года.



По материалам zerohedge.com и census.gov
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