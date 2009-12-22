Экстремальные парки отдыха CircusTrix Holdings получили значительные инвестиции

Владелец/оператор внутренних экстремальных парков отдыха CircusTrix Holdings (Юта), получил значительные инвестиции от Palladium Equity Partners.
Инвестиции были сделаны в партнерстве с основателем и исполнительным директором CircusTrix Касе Лоуренсом, его командой управления и другими существующими владельцами.
Компания намерена использовать средства, чтобы ускорить новые открытия парка.
Основанная в 2011 году, CircusTrix управляет парками, состоящих из трамплинов, курсов с ниндзя препятствиями, трапеций, вышибалы, боулдеринга и других мероприятий, в первую очередь, ориентированных на аудиторию 23+. Компания, которая расширилась от одного парк в Калифорнии более чем в 30 местах в США, Европе и Азии, также стала игроком в легкой атлетике с препятствиями, подписав сделку со спортсменом по экстремальному спорту Кевином Буллом из команд American Ninja Warrior/Spartan Ultimate Team Challenge, прославившихся в июне 2016 года.
Перевод специально для MMGP.ru
Проверка уникальности