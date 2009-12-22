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Разработчик мобильного VR контроллера Remoria VR получил €700 тыс.

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Разработчик мобильного VR контроллера Remoria VR получил €700 тыс.

Итальянский разработчик контроллера высокой производительности для мобильной виртуальной реальности под названием Remoria VR привлек €700 тыс. финансирования.

Инвесторами стали: итальянская венчурная фирма Invitalia Ventures (€300 тыс.) и инвестиционная группа из Ромы LVenture Group (€120 тыс.) и некоторые бизнес-ангелы (инвестировали оставшуюся сумму).

Компания планирует использовать средства для ускорения разработки, производства и коммерциализации его устройства виртуальной реальности.

Во главе с генеральным директором Марко Де Фалько, Remoria VR делает высокопроизводительный мобильный VR контроллер под названием Lignum, который показывает низкую латентность, высокий уровень передачи данных, отслеживание движения рук и ориентирование, а также совместим со всеми операционными системами.

Более 800 разработчиков уже подали заявки на бета-тест Lignum в течение трех месяцев, в то время как крупные производители виртуального мобильного аппаратного обеспечения проявили интерес.

Во второй половине 2016 года компания участвовала в программе акселератора Luiss Enlabs.

Перевод специально для MMGP.ru
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