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Госдума отказала в акцизе на чипсы и газировку

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Госдума отказала в акцизе на чипсы и газировку
Государственная Дума отклонила законопроект о введении акциза на картофельные чипсы и сахаросодержащую газировку. Об этом в пятницу, 13 января, сообщается на сайте парламента.

«Законопроект предлагает внести в перечень подакцизных товаров чипсы картофельные и газированные напитки якобы для улучшения здоровья граждан. Мы данный законопроект отклонили, поскольку здоровье граждан не является предметом Налогового кодекса», — пояснил агентству «Интерфакс» зампред профильного комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Соответствующий документ был предложен депутатом от «Справедливой России» Олегом Михеевым в феврале 2016 года. Согласно ему, ставка акцизов на сладкую газировку в 2016 году могла бы составить 15 рублей за литр, а с 2017-го предполагалось увеличение до 16 рублей за литр. Акциз на чипсы предлагалось установить в размере 12 рублей за 100 граммов продукта в 2016 году и 13 рублей в 2017-м. Отмечалось, что акциз должен был коснуться в первую очередь напитков производителя Coca-Cola, так как отечественная газировка, как правило, содержит меньше сахара.

Впервые документ был внесен Михеевым в декабре 2015 года, но профильный комитет Госдумы его отклонил, сославшись на отсутствие правительственного заключения.
https://news.mail.ru/economics/28421538/
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