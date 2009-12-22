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Образовательно-технологический стартап AdmitHub привлек $2.95 млн.

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Образовательно-технологический стартап AdmitHub привлек $2.95 млн.

Образовательно-технологический стартап AdmitHub, работающий на основе искусственного интеллекта, привлек $2.95 млн. в стартовом финансировании.


Раунд совместно возглавили канадская венчурная фирма Relay Ventures и калифорнийская компания Reach Capital, с участием инвестиционной фирмой University Ventures и других.

Компания намерена использовать средства, чтобы увеличить свою команду инженеров в области ИИ и создать свою команду по продажам, с целью расширения своей технологической платформы и расширения ее охвата колледжей в США и за рубежом.

Основанная в 2014 году генеральным директором Эндрю Маглиоззи, AdmitHub разработал разговорную платформу с ИИ, которую используют колледжи для поддержки студентов 24/7. Ее виртуальные помощники связываются со студентами через чат, студенты получают напоминания, рекомендации и ответы на вопросы с помощью текстовых сообщений или Facebook Messenger.

Компания уже имеет разнообразную группу партнеров-колледжей от крупных государственных университетов, таких как Государственный университет Джорджии, Аграрно-технический университет Западного Техаса и Университет в Боулинге Грине, до таких небольших гуманитарных колледжей, как Аллегейни-колледж и Купер Юнион сфокусировавшись на перспективах рекрутинга.

Перевод специально для MMGP.ru
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