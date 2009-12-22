Приложение Revl для поиска и отслеживания мероприятий привлекло £2.4 млн.

Приложение Revl из Лондона подняло £2.4 млн. стартового финансирования.
В раунде участвовали частные инвесторы.
Компания намерена использовать средства, чтобы продолжать расширяться по всей Великобритании.
Созданная Брендоном Стефенсом, Дженнифер Робак и Ариной Кларк, Revl разработала список приложение, которое позволяет потребителям находить концерты, театры, искусство и культуру, семейные меропрития, спорт, фильмы, фестивали, фитнес-классы, продуктовые мероприятия и многое другое.
iOS приложение имеет REVL PLAYlists, который позволяет пользователям следить за их любимыми местами, группами, артистами и исполнителями, или изучить подобранные рекомендации, свежую ленту новостей, инструменты для сравнения цен на билеты и связаться с друзьями.
Компания имеет партнерские отношения с более чем 600 известными партнерами, в том числе с лондонским крытым стадионом The O2, стадион Уэмбли, Британским музеем, Музеем естествознания, Национальной галереей и т.д., которые способствуют их событиям на платформе.
Перевод специально для MMGP.ru
Проверка уникальности