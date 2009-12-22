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Производитель органических закусок Pure Growth Organic получил инвестиции

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Старый Сегодня, 20:42
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 1,715
Благодарностей: 593
КП: 0.184
Производитель органических закусок Pure Growth Organic получил инвестиции

Производитель и поставщик портфеля доступных органических закусок Pure Growth Organic получил миноритарные инвестиции от частной группы из Колорадо Sunrise Strategic Partners.

Сумма сделки не разглашается.

Компания будет использовать средства для ввода дополнительной розничной торговли и продуктового канала, развития управления цепочками поставок и расширения продаж и маркетинга.

Основанная в 2015 году Крисом Кларком и Сабриной Петерсон, Pure Growth Organic производит портфель доступных органических закусок, включая чипсы, попкорн, крендели, снэк-микс, животных крекеры, печенье для завтрака, завтраки для баров и овсяные хлопья.

Sunrise из Колорадо является акселератором для развивающихся брендов, который основали Стив Хьюз и Trilantic North America.

На сайте компании можно найти весь ассортимент, увидеть внешний вид упаковки, прочитать полную информацию о продукции и сделать заказ.

Перевод специально для MMGP.ru
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kingcasha на форуме  
Старый Сегодня, 20:52
#2
Специалист
 
Имя: Давид
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 714
Благодарностей: 117
КП: 0.152
Re: Производитель органических закусок Pure Growth Organic получил инвестиции
Любят они приставку «Органический», и такие товары там пользуются спросом.
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gheorgze вне форума  
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