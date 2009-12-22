Приложение LifeTime для отслеживания медицинских файлов привлекло €1 млн.

Компания из Германии LifeTime, которая предоставляет цифровые записи о здоровье, закрыла промежуточный раунд финансирования с более чем 1 млн. евро.
Средства вложили Thieme, венчурная фирма из Германии High-Tech Gründerfonds, немецкая организация the Fraunhofer-Society, а также ряд врачей и инвесторов.
Компания намерена использовать средства, чтобы вырастить свое предложение и увеличить продажи в Гамбурге и его соседних регионах.
Под руководством основателя и генерального директора Йоханнеса Джакубейта, LifeTime предоставляет приложение, которое позволяет пользователям отслеживать медицинские файлы (такую хранящуюся информация как отчеты, рентгеновские снимки и результаты лабораторных анализов) на своем смартфоне, обмениваться ими по требованию, с врачами. LifeTime является зашифрованным приложением, которое может быть открыто только с помощью персонального PIN-кода или отпечатка пальца.
Кроме того, компания предоставляет LifeTime Hub, небольшое оборудование для врачебных кабинетов и больниц, которое будет полезно для обмена отчетами пациентов.
Перевод специально для MMGP.ru
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