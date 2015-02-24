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Брейвик обходится Норвегии в 550 тыс. евро в год

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Старый Сегодня, 20:09
#1
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Брейвик обходится Норвегии в 550 тыс. евро в год


Андрес Беринг Брейвик, 1979 г.р., известный многим террорист из Норвегии. 22 июля 2011 года этот ненормальный совершил нападение на норвежский молодежный лагерь в результате которого погибло более 70 человек, а до это он взорвал бомбу в Осло.

Взяли его живым (он даже сам сдался в руки полиции) и после проведения следствия состоялся суд, на котором этот товарищ сознался в проведении терактов, однако в итоге свою вину он так перед судом и не признал. После проведения медицинской экспертизы его признали вполне вменяемым и суд принял решение осудить его 21 год лишения свободы - это максимум по норвежским законом, за такого рода преступления и как известно смертная казнь в Европе не применяется. Однако не стоит думать, что отсидев 21 год, он окажется на свободе - по закону есть возможность продлевать срок на 5 лет неограниченное количество раз.

Итак, "норвежский стрелок" попал в норвежскую тюрьму под названием "Ила" и там даже по-норвежским понятиям созданы довольно сносные условия для отбывания наказания. Его камера в 24 кв. м. включает в себя отдельный кабинет, спальню и спортплощадку. Питание вполне сносное, но это же Европа. Интернет отсутствует, но есть возможность читать офлайновую версию Википедии. Но сиделец всё равно за эти годы, которые он провел в камере накопил недовольство, которое он выразил в своем судебном иске поданном против правительства Норвегии в марте 2016 г. В частности, к примеру, он жаловался, что ему носят холодный чай и еду или еще держат в изоляции от остальных заключенных. Вообщем по его мнению - условия самые бесчеловечные!

Что удивительно, но норвежские судебные власти частично пошли ему навстречу и постановили, что государство обязано теперь компенсировать его траты на адвокатов по этому иску в размере почти 40000 долл. США.

Однако, формулировка "удовлетворить требования частично" не удовлетворила самого Брейвика и видимо "от нечего делать" тот недавно "накатал" новую жалобу на просто запредельные условия его содержания в норвежской тюрьме. И вот тут-то выясняется самое интересное, что в ходе слушаний по этой жалобе сторона обвинения представила официальные данные, что его содержание обходится казне Норвегии, в 550 000 Евро в год! Если в долларах, то это около 1600 долл.США за день пребывания в тюрьме!

Практически королевское содержание, так как согласно отчету Совета Европы, РФ тратит на 1-го осужденного чуть более 9000 Евро в год, а в Европе средняя цифра содержания заключенного достигает 36000 Евро год (то есть почти 100 Евро в день) - а тут сразу почти 1510 Евро в сутки и только Брейвику.

В итоге, норвежские судебные власти пришли к выводу, что изоляция Брейвика от остальных заключенных нарушает конвенцию Европы о правах человека и в дальнейшем может пересмотреть и отменить это условие, но делать звонки Брейвику пока так и не разрешили. Адвокат Брейвика при этом пожаловался журналистам, что такая жизнь сделала его подзащитного "ментально уязвимым". Вот так - не больше и не меньше!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5878f9dd1ea37
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