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Платформа по аренде автокемперов Campanda привлекла €10 млн.

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Платформа по аренде автокемперов Campanda привлекла €10 млн.

Немецкая платформа по аренде автокемперов Campanda привлекла €10 млн. финансирования в серии B.

Инвесторами стали: компания Michelin Travel Partner, венчурная фирма из Санфранциско Accel Partners, европейская приватная фирма Idinvest Partners, венчурная компания из Парижа Ecomobility Ventures, парижская инвестиционная фирма Groupe Arnault, фирма из Цюриха Ringier Digital Ventures, швейцарская венчурная фирма b-to-v Partners и немецкая инвестиционная компания Atlantic Labs.

Компания, которая подняла €17 млн. в общей сложности, намерена использовать средства, чтобы продолжать расширять команду (в настоящее время 45) и расти на международном уровне, открывая новые рынки.

Запущенный в 2013 году и под руководством основателя и генерального директора Криса Меллера, Campanda управляет международной платформой для потребителей и бизнеса, которая позволяет арендовать автодома и фургоны от малогабаритных бокс-фургонов до роскошных и полностью интегрированных транспортных средств премиум-класса. Платформа предоставляет доступ примерно к 26.2 тыс. транспортным средствам в 42 странах мира от различных коммерческих провайдеров и частных владельцев автодомов.

Сайт доступен на немецком, английском (США / Великобритания), итальянском, испанском и французском языках.

Перевод специально для MMGP.ru
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