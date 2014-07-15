Viber позволяет подслушивать разговоры

Пользователь Habrahabr под ником tambovchanin рассказал
о проблеме в Viber. В популярном приложении можно подслушать разговор собеседника, если он осуществляется параллельно с голосовым звонком в Viber.
Не нужно быть хакером
Пользователь рассказал, что проблему обнаружил в октябре 2016 года. Если два пользователя общаются по аудиосвязи в Viber, и одному из них поступает звонок через мобильную сеть, он может поставить разговор в приложении на удержание. Если другой абонент дважды нажмет на кнопку «Удержание» на своем смартфоне, он сможет подслушать разговор первого пользователя по мобильной сети.
Узнать, что вас прослушивают, никак не получится
Описание проблемы tambovchanin отправил разработчикам Viber по электронной почте. Однако реакция последовала, только когда вышла статья на Habrahabr – до этого компания ограничивалась стандартными ответами, хотя выпустила два обновления приложения. Разработчики исправили проблему в новой версии Viber для Android, но на iOS и Blackberry она до сих пор есть.
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