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Украина стала самой дешевой страной

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Старый Сегодня, 19:42
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,634
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Украина стала самой дешевой страной
Интернет издание Numbeo не давно провело исследование Cost of Living Index в каких странах дешевле всего обходится проживание. В рейтинге приняла участие 121 страна, в тройку лидеров по дешевизне проживания вошли Египет, Индия и Украина.

В ходе исследований те или станы были отобраны по разным критериям. Если говорить о самой высокой стоимости аренды квартир, домов и отлей – первые три места достались Бермудским островам, Гонконгу и Сингапуру. А Египет, Пакистан и Непал наоборот показали самые низкие цены в с точки зрения аренды жилья.

Стоимость питания в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания тоже оказалась самой дорогой на Бермудских островах, а также в Швейцарии и Исландии. А дешевле всего по есть можно в общественных заведениях Непала, Туниса и Индии. Если же говорить о среднерыночной цене продуктов в магазинах и на базарах, то самым дешевым оказалось питание в Египте, Украине и Молдове.

Все государств оценивались по нескольким индексным критериям. За основу в 100% был взят средний уровень стоимости проживания и городе Нью-Йорке. За основные критерии были взяты цены на питание в общественных заведениях, среднерыночная стоимость продуктов в магазинах и на рынках, а также стоимость проживания в арендованных квартирах, домах и отелях. Все параметры оценивались по покупательской способности населения и по отношению курсу доллара.


Специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 20:15
#2
Профессионал
 
Имя: Mihail
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 706
Благодарностей: 430
КП: 0.156
Re: Украина стала самой дешевой страной
Что не делается, все к лучшему. Украинцы могут зарабатывать в других странах, а проживать и тратить в своей. Теперешние интернет технологии позволяют это сделать.
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