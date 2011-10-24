Украина стала самой дешевой страной

Интернет издание Numbeo не давно провело исследование Cost of Living Index в каких странах дешевле всего обходится проживание. В рейтинге приняла участие 121 страна, в тройку лидеров по дешевизне проживания вошли Египет, Индия и Украина.
В ходе исследований те или станы были отобраны по разным критериям. Если говорить о самой высокой стоимости аренды квартир, домов и отлей – первые три места достались Бермудским островам, Гонконгу и Сингапуру. А Египет, Пакистан и Непал наоборот показали самые низкие цены в с точки зрения аренды жилья.
Стоимость питания в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания тоже оказалась самой дорогой на Бермудских островах, а также в Швейцарии и Исландии. А дешевле всего по есть можно в общественных заведениях Непала, Туниса и Индии. Если же говорить о среднерыночной цене продуктов в магазинах и на базарах, то самым дешевым оказалось питание в Египте, Украине и Молдове.
Все государств оценивались по нескольким индексным критериям. За основу в 100% был взят средний уровень стоимости проживания и городе Нью-Йорке. За основные критерии были взяты цены на питание в общественных заведениях, среднерыночная стоимость продуктов в магазинах и на рынках, а также стоимость проживания в арендованных квартирах, домах и отелях. Все параметры оценивались по покупательской способности населения и по отношению курсу доллара.
Специально для mmgp.ru