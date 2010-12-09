CoinMerchant- прибыльный биткойн кран

Всем любителям лучшей криптовалюты предлагаю весьма неплохой краник
COINMERCHANT
Кран имеет дизайн и скрипт идентичный более известному milli.io - но в отличии от последнего, который платит каждые 5 минут 75 сатоши на данный момент, Coinmerchant более щедрый
За один клайм. как заявлено, можно получить от 100 до 10000 сатоши
В основном даёт конечно 100 сатоши каждые 5 минут, но частенько проскакивают 150-500 сатоши, чуть реже 1000 и более
как пример(смотрим скрин номер 1)
Выплаты: автоматические на Epay( не нужно заказывать , не нужно делать ничего). При достижении баланса в 10000 сатоши(набирается довольно быстро) кран течении короткого времени отправляет деньги на указанный вами кошелек epay
Сегодня как раз получил выплату через пару часов после того как набрал минималку
(скрин номер 2)
некоторые особенности
По окончанию таймера кран подаёт сигнал , что тоже удобно- не пропустите очередной клайм
Чтобы начать собирать сатоши недостаточно ввести адрес кошелька в нужном поле(как это часто можно встретить на разных кранах)! нужно кроме этого отдельно зарегистрировать аккаунт через форму регистрации Wordpress
Рефпрограмма довольно низкая- 8%- но это лишь свидетельствует о том, что админ умеет считать и хочет работать долго
также на сайте чуть ниже скрипта сбора сатошей можно найти чат, где всегда можно задать вопрос админу, который так же часто находиться в чате и отвечает быстро
Удачных заработков!