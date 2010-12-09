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CoinMerchant- прибыльный биткойн кран

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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Старый Сегодня, 19:28
#1
Любитель
 
Имя: Руслан
Пол: Мужской
Адрес: Российская Федерация
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 1,542
Благодарностей: 85
Записей в блоге: 4
КП: 0.019
CoinMerchant- прибыльный биткойн кран
Всем любителям лучшей криптовалюты предлагаю весьма неплохой краник

COINMERCHANT

Кран имеет дизайн и скрипт идентичный более известному milli.io - но в отличии от последнего, который платит каждые 5 минут 75 сатоши на данный момент, Coinmerchant более щедрый
За один клайм. как заявлено, можно получить от 100 до 10000 сатоши

В основном даёт конечно 100 сатоши каждые 5 минут, но частенько проскакивают 150-500 сатоши, чуть реже 1000 и более
как пример(смотрим скрин номер 1)

Выплаты: автоматические на Epay( не нужно заказывать , не нужно делать ничего). При достижении баланса в 10000 сатоши(набирается довольно быстро) кран течении короткого времени отправляет деньги на указанный вами кошелек epay
Сегодня как раз получил выплату через пару часов после того как набрал минималку(скрин номер 2)

некоторые особенности
По окончанию таймера кран подаёт сигнал , что тоже удобно- не пропустите очередной клайм
Чтобы начать собирать сатоши недостаточно ввести адрес кошелька в нужном поле(как это часто можно встретить на разных кранах)! нужно кроме этого отдельно зарегистрировать аккаунт через форму регистрации Wordpress

Рефпрограмма довольно низкая- 8%- но это лишь свидетельствует о том, что админ умеет считать и хочет работать долго

также на сайте чуть ниже скрипта сбора сатошей можно найти чат, где всегда можно задать вопрос админу, который так же часто находиться в чате и отвечает быстро

Удачных заработков!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_5.jpg Просмотров: 4 Размер: 88.5 Кб ID: 176579   Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_4.jpg Просмотров: 5 Размер: 28.0 Кб ID: 176580  
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Fautcy-стабильный кран! | Кран с возрастом!
Последний раз редактировалось Руслан1976; Сегодня в 19:34.
Руслан1976 вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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