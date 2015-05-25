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Bitcoinsa Limited - bitcoinsa.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:08
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 4,093
Благодарностей: 914
КП: 0.000
Bitcoinsa Limited - bitcoinsa.biz
Я не админ!

Начало: 13/01/2016

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Около:
Добро пожаловать в мир Bitcoinsa Limited
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Наша компания ориентирована на различных областях. Мы руководствуемся принципом справедливости. Но справедливости подход не является единственно правильным в принципе. Это право на практике.


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Рефералка:
НАПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 5 УРОВЕНЬ
Уровень 1 - 5%
Уровень 2 - 2%
Уровень 3 - 2%
Уровень 4 - 1%
Уровень 5 - 1%


Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin


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Наш депозит:
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BTC amount: 0.07424 BTC
Hash:634cafa399f8492293eb93670517dc4697a71273ce5ea 2e12ffe5e6997350336
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Старый Сегодня, 19:19
#2
Любитель
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 713
Благодарностей: 120
КП: 0.000
Re: Bitcoinsa Limited - bitcoinsa.biz
P адрес: 104.148.77.205
Хост: 104.148.77.205
Организация/Провайдер:
Код страны IP адреса: USA
Страна IP адреса: United States
Регион IP адреса: CA
Город IP: Walnut
Код области IP адреса: 909
DMA код IP адреса: 803
Почтовый код IP адреса: 91,789
Широта IP адреса: 34.011501
Долгота IP адреса: -117.853500
Другие сайты расположенные на этом IP - 104.148.77.205

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Старый Сегодня, 20:09
#3
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 840
Благодарностей: 168
КП: 0.000
Re: Bitcoinsa Limited - bitcoinsa.biz
Развернутый первый план

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