Bitcoinsa Limited - bitcoinsa.biz

Я не админ!
Начало: 13/01/2016
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Около:
Добро пожаловать в мир Bitcoinsa Limited
МЫ СТРОИМ ВАШЕГО ФИНАНСЫ
Наша компания ориентирована на различных областях. Мы руководствуемся принципом справедливости. Но справедливости подход не является единственно правильным в принципе. Это право на практике.
Чертеж:
Базовый план ДО 21% DAILY НАВСЕГДА (PAY ЕЖЕЧАСНО)
SILVER ПЛАН ДО 25% ежедневно в течение 20 дней
ПЛАН ЗОЛОТО (200% после 3 дней)
ПЛАН DIAMOND (500% через 7 дней)
Рефералка:
НАПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 5 УРОВЕНЬ
Уровень 1 - 5%
Уровень 2 - 2%
Уровень 3 - 2%
Уровень 4 - 1%
Уровень 5 - 1%
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin
Проверка HYIP License Manager GoldCoders '
bitcoinsa.biz - Licensed
Наш депозит:
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BTC amount: 0.07424 BTC
Hash:634cafa399f8492293eb93670517dc4697a71273ce5ea 2e12ffe5e6997350336
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