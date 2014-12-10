Николай7777 Специалист

Имя: Николай Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.12.2014 Сообщений: 1,295 Благодарностей: 191 КП: 0.106

Швейцарцы гордятся своими банкам, но предпочитают платить наличными



Швейцарцы любят банкноты и монеты и постоянно используют их для крупных и мелких покупок, даже счета за коммунальные услуги, как в России, можно оплатить наличными в почтовом отделении. И эта любовь не гаснет, несмотря на то, что весь остальной мир охотно движется по направлению к безналичной экономике и электронным платежам, которые проще отследить и проверить на предмет мошенничества. «Швейцарцы явно в диссонансе с доминирующей тенденцией», - отмечает Майкл Леви, профессор криминологии в Университете Кардиффа.



В начале 2016 года Швейцария уступила давлению со стороны международных организаций по борьбе с отмыванием денег и ввела ограничение на сумму наличных денег, которую частное лицо может использовать в рамках одной сделки, не привлекая к себе внимания и без заполнения дополнительных бумаг. В Испании этот лимит равен 2600 долларам на одну покупку, за все, что стоит дороже, надо платить банковским переводом; Франция ограничивает своих налогоплательщиков суммой эквивалентной 1050 долларов.



Швейцария же выбрала в качестве верхней границы 100 тыс. франков или почти 98 тыс. долларов. Для сделок свыше 100 тыс. франков продавец теперь должен дополнительно подтверждать личность покупателя и сообщать куда следует о подозрительных операциях. Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) в декабрьском отчете заявила о том, что 100 тыс. много даже для Швейцарии, добавив при этом, что пока еще очень рано оценивать эффективность данной меры. FATF, созданная Большой Семеркой, формирует мировые стандарты противодействия отмыванию денег и оценивает успехи стран в этом направлении.



Правило вступило в силу только после ожесточенных споров среди политиков, которые пытались понять, что важнее право граждан Швейцарии расплачиваться наличными, или предупреждения международных организаций о том, что отказ от введения ограничений может закончиться внесением страны в черные списки регуляторов. Некоторые страны, например, Германия, не ограничивают размер единовременного платежа наличными.



Между тем эксперты объясняют любовь швейцарцев к бумажным деньгам рядом причин. Во-первых, это страна относительно благополучная в плане уровня преступности. Разбой или грабеж здесь явление редкое. Кроме того, в стране много сельских районов, где сделки осуществляются напрямую между людьми, а деньги считаются чем-то материальным, то, что нужно всегда держать под рукой. Поэтому швейцарцы носят с собой гораздо больше наличности, чем граждане других стран. В 2015 году на каждого швейцарца приходились банкноты и монеты в обращении на сумму, эквивалентную 9214 долларам. По данным Банка международных расчетов в США это значение не превышало 4433 доллара, а в Еврозоне - 3571 доллар.



По словам Кристиана Вайса, эксперта по коллекции банкнот и монет в Швейцарском национальном музее, швейцарцы любят наличные даже во время путешествий за границей. Между тем и они сдают свои позиции: с в 1990 году наличные использовались в 90% случаев, тогда как в 2015 их доля снизилась до 60%. Кроме того, наличие тысячных купюр в обращении - это один из наиболее высоких номиналов для бумажных денег в мире - позволяет швейцарцам без труда носить с собой и использовать крупные суммы.



По данным Швейцарского национального банка, в октябре 2016 года совокупная стоимость банкнот с большим номиналом достигла 45.6 млрд франков, что на 6% больше, чем год назад. Популярность тысячных купюр, как правило, резко возрастает в декабре. Другие страны, пытающиеся побороть коррупцию, фальшивомонетничество и отмывание денег относятся к наличным деньгам куда более подозрительно. В ноябре Индия неожиданно заявила о своих планах заменить крупные банкноты купюрами нового образца, это значит, что 90% денег в обращении превратятся в бумажки.



Европейский центральный банк в мае также объявил о прекращении производства 500-евровых банкнот, сославшись на то, что крупные купюры« облегчают незаконную деятельность». В США граждане или предприятия розничной торговли, принявшие наличными более 10 тыс. долларов, должны подать декларацию в налоговую службу, указав, кто совершил покупку. Но швейцарцы ждут более гибкого подхода к регулированию наличных денег. «Они по-прежнему очень популярны в Швейцарии», - заявил глава ШНБ Томас Джордан в апреле, анонсируя новую 50-франковую купюру. «Люди расплачиваются наличными в магазинах, ресторанах, в транспорте, а также в автосалонах и на рынках», - пояснил он.



Пресс-секретарь Министерства финансов страны также оправдывает высокий барьер для наличных платежей. «На данном этапе это адекватное ограничение», - заявила она, добавив, что для Швейцарии это весьма щекотливая тема. На самом деле, во время парламентских слушаний в 2014 году, когда обсуждался вопрос о введении ограничений, один из депутатов утверждал, что установленный предел является «произвольным» и может привести к дальнейшим ужесточениям. Другие настаивали на том, что он вполне обоснован. «Попробуйте выехать за границу и заплатить там наличными 100 тыс. франков. У вас будут проблемы».



Источник Во всем мире люди активнее переходят на безналичные операции, а Швейцария, между тем, не скрывает своей неугасающей любви к банкнотам. Не так давно Том О'Хара, бывший американец, а ныне гражданин Швейцарии, выложил за подержанный Porsche Boxster 1999 года выпуска почти 13 тыс. долларов наличными. И это один из трех автомобилей, за которые он расплатился наличными в 2015 году. "Конечно, можно перевести деньги с банковского счета, но большинство людей здесь предпочитает просто снять их в банкомате и отдать бумажками, - поясняет он.Швейцарцы любят банкноты и монеты и постоянно используют их для крупных и мелких покупок, даже счета за коммунальные услуги, как в России, можно оплатить наличными в почтовом отделении. И эта любовь не гаснет, несмотря на то, что весь остальной мир охотно движется по направлению к безналичной экономике и электронным платежам, которые проще отследить и проверить на предмет мошенничества. «Швейцарцы явно в диссонансе с доминирующей тенденцией», - отмечает Майкл Леви, профессор криминологии в Университете Кардиффа.В начале 2016 года Швейцария уступила давлению со стороны международных организаций по борьбе с отмыванием денег и ввела ограничение на сумму наличных денег, которую частное лицо может использовать в рамках одной сделки, не привлекая к себе внимания и без заполнения дополнительных бумаг. В Испании этот лимит равен 2600 долларам на одну покупку, за все, что стоит дороже, надо платить банковским переводом; Франция ограничивает своих налогоплательщиков суммой эквивалентной 1050 долларов.Швейцария же выбрала в качестве верхней границы 100 тыс. франков или почти 98 тыс. долларов. Для сделок свыше 100 тыс. франков продавец теперь должен дополнительно подтверждать личность покупателя и сообщать куда следует о подозрительных операциях. Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) в декабрьском отчете заявила о том, что 100 тыс. много даже для Швейцарии, добавив при этом, что пока еще очень рано оценивать эффективность данной меры. FATF, созданная Большой Семеркой, формирует мировые стандарты противодействия отмыванию денег и оценивает успехи стран в этом направлении.Правило вступило в силу только после ожесточенных споров среди политиков, которые пытались понять, что важнее право граждан Швейцарии расплачиваться наличными, или предупреждения международных организаций о том, что отказ от введения ограничений может закончиться внесением страны в черные списки регуляторов. Некоторые страны, например, Германия, не ограничивают размер единовременного платежа наличными.Между тем эксперты объясняют любовь швейцарцев к бумажным деньгам рядом причин. Во-первых, это страна относительно благополучная в плане уровня преступности. Разбой или грабеж здесь явление редкое. Кроме того, в стране много сельских районов, где сделки осуществляются напрямую между людьми, а деньги считаются чем-то материальным, то, что нужно всегда держать под рукой. Поэтому швейцарцы носят с собой гораздо больше наличности, чем граждане других стран. В 2015 году на каждого швейцарца приходились банкноты и монеты в обращении на сумму, эквивалентную 9214 долларам. По данным Банка международных расчетов в США это значение не превышало 4433 доллара, а в Еврозоне - 3571 доллар.По словам Кристиана Вайса, эксперта по коллекции банкнот и монет в Швейцарском национальном музее, швейцарцы любят наличные даже во время путешествий за границей. Между тем и они сдают свои позиции: с в 1990 году наличные использовались в 90% случаев, тогда как в 2015 их доля снизилась до 60%. Кроме того, наличие тысячных купюр в обращении - это один из наиболее высоких номиналов для бумажных денег в мире - позволяет швейцарцам без труда носить с собой и использовать крупные суммы.По данным Швейцарского национального банка, в октябре 2016 года совокупная стоимость банкнот с большим номиналом достигла 45.6 млрд франков, что на 6% больше, чем год назад. Популярность тысячных купюр, как правило, резко возрастает в декабре. Другие страны, пытающиеся побороть коррупцию, фальшивомонетничество и отмывание денег относятся к наличным деньгам куда более подозрительно. В ноябре Индия неожиданно заявила о своих планах заменить крупные банкноты купюрами нового образца, это значит, что 90% денег в обращении превратятся в бумажки.Европейский центральный банк в мае также объявил о прекращении производства 500-евровых банкнот, сославшись на то, что крупные купюры« облегчают незаконную деятельность». В США граждане или предприятия розничной торговли, принявшие наличными более 10 тыс. долларов, должны подать декларацию в налоговую службу, указав, кто совершил покупку. Но швейцарцы ждут более гибкого подхода к регулированию наличных денег. «Они по-прежнему очень популярны в Швейцарии», - заявил глава ШНБ Томас Джордан в апреле, анонсируя новую 50-франковую купюру. «Люди расплачиваются наличными в магазинах, ресторанах, в транспорте, а также в автосалонах и на рынках», - пояснил он.Пресс-секретарь Министерства финансов страны также оправдывает высокий барьер для наличных платежей. «На данном этапе это адекватное ограничение», - заявила она, добавив, что для Швейцарии это весьма щекотливая тема. На самом деле, во время парламентских слушаний в 2014 году, когда обсуждался вопрос о введении ограничений, один из депутатов утверждал, что установленный предел является «произвольным» и может привести к дальнейшим ужесточениям. Другие настаивали на том, что он вполне обоснован. «Попробуйте выехать за границу и заплатить там наличными 100 тыс. франков. У вас будут проблемы».

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