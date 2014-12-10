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Россия. За месяц Резервный фонд похудел почти на 50%

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Старый Сегодня, 18:49
#1
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Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,294
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Россия. За месяц Резервный фонд похудел почти на 50%
Как следует из размещенной на сайте минфина РФ информации, в декабре 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и приказом Минфина России от 30 ноября 2016 г. № 532 «Об использовании средств Резервного фонда в валюте Российской Федерации на покрытие дефицита федерального бюджета в 2016 году» часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах 6,87 млрд. долл. США, 6,44 млрд. евро и 1,21 млрд. фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

По состоянию на 1 января 2017 г. объем Резервного фонда составил 972,13 млрд. рублей, что эквивалентно 16,03 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:

- 7,62 млрд. долл. США;

- 6,71 млрд. евро;

- 1,10 млрд. фунтов стерлингов.

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