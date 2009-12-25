Более 10 миллионов человек в мире являются держателями биткойнов

По оценками, представленным в совместном отчете ARK Invest и Coinbase, более 10 миллионов человек во всем мире владеют биткойнами. Оценка основана на активности пользователей Coinbase применительно ко всему Биткойн-сообществу.
В дополнение к оценке количества владельцев биткойнов в докладе также рассматривается вопрос об использовании биткойна в качестве платежного средства. Хотя большинство пользователей Coinbase в основном рассматривают биткойн строго как инвестиции или долгосрочные сбережения, в 2016 году отмечен всплеск использования биткойна в качестве средства обмена.
В докладе отмечается:
“Тенденция наметилась, возможно, потому, что открылись новые возможности использования цифровых денег, а также значительно снизилась волатильность курса, что повысило полезность биткойна как средства обмена”.
Вице-президент Coinbase Адам Уайт отметил:
“Я думаю, это хороший знак: сеть продолжает расти, и биткойн находит реальное применение”.
Недавно в сети было зарегистрировано рекордно высокое количество сделок, подтвержденных в течение одного дня: 5 января было проведено 346405 биткойн-транзакций.
Источник: Coinjournal