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Более 10 миллионов человек в мире являются держателями биткойнов

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Более 10 миллионов человек в мире являются держателями биткойнов

По оценками, представленным в совместном отчете ARK Invest и Coinbase, более 10 миллионов человек во всем мире владеют биткойнами. Оценка основана на активности пользователей Coinbase применительно ко всему Биткойн-сообществу.

В дополнение к оценке количества владельцев биткойнов в докладе также рассматривается вопрос об использовании биткойна в качестве платежного средства. Хотя большинство пользователей Coinbase в основном рассматривают биткойн строго как инвестиции или долгосрочные сбережения, в 2016 году отмечен всплеск использования биткойна в качестве средства обмена.

В докладе отмечается:

“Тенденция наметилась, возможно, потому, что открылись новые возможности использования цифровых денег, а также значительно снизилась волатильность курса, что повысило полезность биткойна как средства обмена”.

Вице-президент Coinbase Адам Уайт отметил:

“Я думаю, это хороший знак: сеть продолжает расти, и биткойн находит реальное применение”.

Недавно в сети было зарегистрировано рекордно высокое количество сделок, подтвержденных в течение одного дня: 5 января было проведено 346405 биткойн-транзакций.

Источник: Coinjournal
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Метки
биткоин, курс
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