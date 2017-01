Николай7777 Специалист

Имя: Николай Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.12.2014 Сообщений: 1,294 Благодарностей: 191 КП: 0.106

Забудьте о Трампе! Рынком акций движут корпоративные прибыли



Пока инвесторы вдохновлялись надеждами на стимулирование бизнеса после победы Трампа, показатели корпоративной прибыли постепенно вышли из цикла спада, длившегося пять кварталов. Этого ждали долго. В 2015 и начале 2016 годов акции чувствовали себя не лучшим образом, и многие инвесторы и аналитики ссылались на отсутствие роста прибыли как на главный фактор, обусловивший такую динамику. За период с конца 2014 до середины 2016 S&P 500 набрал 1.9%. Затем индекс повысился на 6.7%, причем львиная доля прироста пришлась на период после президентских выборов в США. Это ралли по большей части было обусловлено ожиданиями снижения налогов, смягчения регулирования и фискального стимулирования под чутким руководством новоиспеченного президента. Однако нельзя не заметить, что рост также совпал с некоторыми фундаментальными улучшениями – возвращением роста прибыли американских компаний.



«Именно рост прибыли служит долгосрочным драйвером для акций, - уверен Том Кассиди, директор по инвестициям в Univest Wealth Management. – В ближайшее время мы не узнаем, будут ли озвученные меры реализованы на практике, тогда как продолжающееся восстановление прибыли будет оказывать непосредственную поддержку фондовым площадкам». По данным FactSet, прибыль компаний в составе индекса S&P 500 увеличилась на 3.1% г/г в третьем квартале, оказавшись в зоне роста впервые с первого квартала 2015 года, когда было зафиксировано повышение на 0.5%. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают дальнейшего восстановления показателей и рассчитывают, что в четвертом квартале 2016 года был прирост составил 3.2%. Завершение самого продолжительного с финансового кризиса периода падения прибыли также происходит на фоне улучшения экономических данных. В третьем квартале американский ВВП рос максимальными за два года темпами, о чем сообщило Министерство торговли в декабре. За прошедший год S&P 500 подскочил на 9.5%, максимально с 2014 года. Ускорение темпов экономического роста позволяет инвесторам надеяться, что фондовый рынок продолжит рост и в 2017.



Хорошим знаком служит и улучшение прогнозов для финансовых компаний. Субиндекс финансового сектора в составе S&P 500 в минувшем году вырос на 20%, причем в третьем квартале этот сегмент принес практически половину прироста прибыли корпораций в S&P 500. Финансовые компании зафиксировали 8%-ный рост прибыли в годовом выражении, по данным FactSet. Такие гиганты, как J.P. Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley превысили прогнозы аналитиков по прибыли на акцию. Некоторые кредиторы, включая J.P. Morgan, крупнейший американский банк по объему активов, сообщили о восстановлении своего торгового бизнеса. Тогда как низкие процентные ставки снижали чистый процентный доход банков, такие события, как неожиданное решение Британии выйти из ЕС и неопределенность вокруг будущих шагов ФРС, обусловили рост торговой прибыли, отметило несколько институтов. И многие кредиторы рассчитывают на дальнейшие улучшения на этом фронте. В начале декабря на банковской конференции топ-менеджеры Citigroup, Bank of America и J.P. Morgan отметили, что ожидают внушительного роста торговых показателей по итогам четвертого квартала.



Впрочем, риски все же сохраняются. Производители, которые помогли недавнему ралли фондового рынка, могут сообщить о боле чем 8%-ном падении прибыли в четвертом квартале, предупреждают аналитики, опрошенные FactSet. И Caterpillar может оказаться самым слабым звеном в секторе – акции компании, динамика которых служит барометром глобальной производственной активности, подорожали на 36% в 2016 году. Но в четвертом квартале Caterpillar может зафиксировать прибыль на акцию в размере 66 центов против $1.02 в начале квартала. В октябре компания намекала, что по итогам года может оказаться в убытке, а также предрекала еще один сложный год.



Укрепление доллара США также может навредить показателям прибыли транснациональных компаний. Сильная валюта повышает покупательную способность американцев за границей, но при этом способствует удорожанию экспорта из Штатов для иностранных потребителей, что оказывает давление на базовые показатели компаний, получающих значительную часть прибыли от реализации товаров за пределами страны. Порядка 31% прибыли компаний в составе S&P 500 приходится на экспорт, по оценкам FactSet. После выборов доллар резко взлетел вверх на ожиданиях ускорения экономического роста и повышения ставок. Индекс доллара WSJ, оценивающий курс USD по отношению корзины из 16 других валют, набрал в 2016 году около 3%.



Продолжительный спад прибыли в S&P 500 также обусловил удорожание акций в сравнении со средними историческими уровнями. «Многие склонны игнорировать рост коэффициента цена-прибыль», - отметил Брет Чесни, старший портфельный менеджер Alpine Global. По его мнению, акции выглядят переоцененными в сравнении с показателями компаний за последние несколько кварталов. «Я бы не стал проявлять легкомыслие и инвестировать на текущих уровнях». И тем не менее, многие аналитики полагают, что повод для оптимизма в отношении 2017 года все же есть. По прогнозам, рост корпоративной прибыли в наступившем году будет измеряться двузначными цифрами. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают увеличения прибылей на 11% в первом и втором кварталах, на 9.1% - в третьем и на 14% - в четвертом. «Есть некоторые предпосылки для ралли, - говорит Кэрин Кавано, старший рыночный стратег Voya investment. – Полагаю, 2017 будет благоприятным годом».



Источник В наступившем году победный марш фондового рынка может продолжиться благодаря корпоративным прибылям, независимо от политики Вашингтона.Пока инвесторы вдохновлялись надеждами на стимулирование бизнеса после победы Трампа, показатели корпоративной прибыли постепенно вышли из цикла спада, длившегося пять кварталов. Этого ждали долго. В 2015 и начале 2016 годов акции чувствовали себя не лучшим образом, и многие инвесторы и аналитики ссылались на отсутствие роста прибыли как на главный фактор, обусловивший такую динамику. За период с конца 2014 до середины 2016 S&P 500 набрал 1.9%. Затем индекс повысился на 6.7%, причем львиная доля прироста пришлась на период после президентских выборов в США. Это ралли по большей части было обусловлено ожиданиями снижения налогов, смягчения регулирования и фискального стимулирования под чутким руководством новоиспеченного президента. Однако нельзя не заметить, что рост также совпал с некоторыми фундаментальными улучшениями – возвращением роста прибыли американских компаний.«Именно рост прибыли служит долгосрочным драйвером для акций, - уверен Том Кассиди, директор по инвестициям в Univest Wealth Management. – В ближайшее время мы не узнаем, будут ли озвученные меры реализованы на практике, тогда как продолжающееся восстановление прибыли будет оказывать непосредственную поддержку фондовым площадкам». По данным FactSet, прибыль компаний в составе индекса S&P 500 увеличилась на 3.1% г/г в третьем квартале, оказавшись в зоне роста впервые с первого квартала 2015 года, когда было зафиксировано повышение на 0.5%. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают дальнейшего восстановления показателей и рассчитывают, что в четвертом квартале 2016 года был прирост составил 3.2%. Завершение самого продолжительного с финансового кризиса периода падения прибыли также происходит на фоне улучшения экономических данных. В третьем квартале американский ВВП рос максимальными за два года темпами, о чем сообщило Министерство торговли в декабре. За прошедший год S&P 500 подскочил на 9.5%, максимально с 2014 года. Ускорение темпов экономического роста позволяет инвесторам надеяться, что фондовый рынок продолжит рост и в 2017.Хорошим знаком служит и улучшение прогнозов для финансовых компаний. Субиндекс финансового сектора в составе S&P 500 в минувшем году вырос на 20%, причем в третьем квартале этот сегмент принес практически половину прироста прибыли корпораций в S&P 500. Финансовые компании зафиксировали 8%-ный рост прибыли в годовом выражении, по данным FactSet. Такие гиганты, как J.P. Morgan Chase & Co., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley превысили прогнозы аналитиков по прибыли на акцию. Некоторые кредиторы, включая J.P. Morgan, крупнейший американский банк по объему активов, сообщили о восстановлении своего торгового бизнеса. Тогда как низкие процентные ставки снижали чистый процентный доход банков, такие события, как неожиданное решение Британии выйти из ЕС и неопределенность вокруг будущих шагов ФРС, обусловили рост торговой прибыли, отметило несколько институтов. И многие кредиторы рассчитывают на дальнейшие улучшения на этом фронте. В начале декабря на банковской конференции топ-менеджеры Citigroup, Bank of America и J.P. Morgan отметили, что ожидают внушительного роста торговых показателей по итогам четвертого квартала.Впрочем, риски все же сохраняются. Производители, которые помогли недавнему ралли фондового рынка, могут сообщить о боле чем 8%-ном падении прибыли в четвертом квартале, предупреждают аналитики, опрошенные FactSet. И Caterpillar может оказаться самым слабым звеном в секторе – акции компании, динамика которых служит барометром глобальной производственной активности, подорожали на 36% в 2016 году. Но в четвертом квартале Caterpillar может зафиксировать прибыль на акцию в размере 66 центов против $1.02 в начале квартала. В октябре компания намекала, что по итогам года может оказаться в убытке, а также предрекала еще один сложный год.Укрепление доллара США также может навредить показателям прибыли транснациональных компаний. Сильная валюта повышает покупательную способность американцев за границей, но при этом способствует удорожанию экспорта из Штатов для иностранных потребителей, что оказывает давление на базовые показатели компаний, получающих значительную часть прибыли от реализации товаров за пределами страны. Порядка 31% прибыли компаний в составе S&P 500 приходится на экспорт, по оценкам FactSet. После выборов доллар резко взлетел вверх на ожиданиях ускорения экономического роста и повышения ставок. Индекс доллара WSJ, оценивающий курс USD по отношению корзины из 16 других валют, набрал в 2016 году около 3%.Продолжительный спад прибыли в S&P 500 также обусловил удорожание акций в сравнении со средними историческими уровнями. «Многие склонны игнорировать рост коэффициента цена-прибыль», - отметил Брет Чесни, старший портфельный менеджер Alpine Global. По его мнению, акции выглядят переоцененными в сравнении с показателями компаний за последние несколько кварталов. «Я бы не стал проявлять легкомыслие и инвестировать на текущих уровнях». И тем не менее, многие аналитики полагают, что повод для оптимизма в отношении 2017 года все же есть. По прогнозам, рост корпоративной прибыли в наступившем году будет измеряться двузначными цифрами. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают увеличения прибылей на 11% в первом и втором кварталах, на 9.1% - в третьем и на 14% - в четвертом. «Есть некоторые предпосылки для ралли, - говорит Кэрин Кавано, старший рыночный стратег Voya investment. – Полагаю, 2017 будет благоприятным годом».

Вложи деньги с пользой - СтартапУМ! На правах рекламы

Пополнение 130 операторов и провайдеров из 17 стран на одном сайте, возможность пополнять с помощью BitCoin и Perfect Money! __________________