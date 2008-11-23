Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,011 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счёт Blackjack:10511 (PrivateFX)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:13
#1
Премиум
 
Аватар Moonke
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 4,968
Благодарностей: 92
КП: 0.001
ПАММ-счёт Blackjack:10511 (PrivateFX)
ПАММ-счёт Blackjack:10511 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 10511
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 1
Дата открытия 13 янв. 2017 г., 14:06:25
Начальный капитал Управляющего, USD 5 000,00
Текущий капитал Управляющего, USD 5 240,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 240,00
Доходность ПАММ-счета, % 4,80 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 14 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 65 %
Штраф за досрочный вывод 65 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 50
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 2 %
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет Нет
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 2
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии Умеренные риски при высокой прибыли.
Способ связи с управляющим через форум
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %

Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт Blackjack:10511 (PrivateFX)
__________________
►►►СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ! | Телеграм канал - Первые новости хайп-индустрии!◄◄◄
Moonke на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счёт AMB:9918 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 2 29.11.2016 19:11
ПАММ-счёт 0:2536 (PrivateFX) Moonke Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 0 23.01.2016 23:29
BETFAIR Games, секция "Exchange Blackjack". Система "BlackJack Masters". BlackJackMan Архив: Прогнозы от пользователей 8 23.11.2008 22:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sunmistik
Телетрейд не возвращает клиенту 300 тысяч долларов!
От sunmistik в разделе «Претензии к компании Телетрейд»
Аватар Valda
Jcurrency - jcurrency.org
От Valda в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
С сегодняшнего дня значительно вырастут штрафы за превышение скорости
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Vnahaliavu
TutIgraem.ru - заработок на мини-играх с людьми
От Vnahaliavu в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Elsone
WebMoney теперь позволяет определять уровень платежеспособности
От Elsone в разделе «WebMoney»
Аватар bacutin
Покупай цех и выпускай запчасти - avtozaz.net - онлайн игра
От bacutin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube